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04.02.2021 17:36
Рубрика: Экономика

Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса

Текст: Игорь Зубков
По поручению президента России готовятся два пакета предложений по дополнительным мерам поддержки - первый касается поддержки занятости, второй - малого и среднего бизнеса, сказал министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в правительстве.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"Пакет по поддержке безработных граждан обсуждаем вместе с Минтрудом на площадке правительства, там есть уже общее видение, есть точки соприкосновения, мы достаточно близки к выработке общего решения", - сказал министр.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Перед этим на встрече с президентом Решетников отметил, что субсидии работодателям на выплату зарплат, введенные в пандемию, оказались наиболее эффективным инструментом на рынке труда.

В части поддержки МСП при участии бизнеса обсуждаются различные варианты льготных кредитных программ, добавил он.

Решетников отметил, что идут интенсивные консультации, но не стал раскрывать сути предложений. По его словам, сначала они будут доложены президенту.

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