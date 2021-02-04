Решетников заявил о снижении цен на сахар

С декабря цены на сахар снизились, а на масло - стабилизировались. Об этом заявил на встрече с президентом министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы в IV квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности", - заметил Решетников.

После поручения президента меры были приняты незамедлительно. Комплекс мер состоит из двух направлений. Первое - меры административного характера, заключение соглашений с производителями и с торговыми сетями по ориентировочным ценам и у производителей, и в рознице. Предусмотрена и поддержка производителей.

"Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает​​​. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - доложил министр.

Также был принят широкий пакет мер экономического регулирования.