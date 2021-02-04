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04.02.2021 19:39
Рубрика: Культура

Рок-премию "Чартова дюжина" впервые вручат в online-формате

Текст: Александр Алексеев
Каждый год престижная музыкальная премия "Чартова дюжина" выбирает лучших солистов, группы, песни, альбомы, дебютантов и события года. В 2020 году награды вручали на переполненной малой сцене "ВТБ-Арена", вмещающей около 15 тысяч зрителей. Теперь решили ограничиться online-версией.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Голосование поклонников музыки, а именно они выбирают победителей "Чартовой дюжины", продолжится до 5 февраля. В номинации "Альбом года", например, лидируют группы LOUNA, "Дайте танк" и "Ночные снайперы". А за право быть признанными "Лучшей группой" - снова LOUNA, "Би-2", "Пикник" и другие.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
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- Подводить итоги и объявлять имена победителей будем в духе времени: по удаленке! В пятницу, 12 февраля, - рассказала теперь программный директор "Нашего радио" Анастасия Рогожникова.

Весь день на радио можно будет слушать песни и комментарии к ним финалистов 14-й "Чартовой дюжины". А имена победителей всех 13 номинаций объявят уже после 19.00.

Вы спросите про награды? В этом году они тоже будут виртуальными. На сайте www.nashe.ru появится специальная страница с их изображениями. Хотя, конечно, получать престижные статуэтки в реальности всем артистам, наверняка, нравилось больше…

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