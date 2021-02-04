Россия выведет на рынок 50 новых образцов оружия и военной техники

В ближайшие пять-семь лет "Рособоронэкспорт" предложит потенциальным зарубежным покупателям около полусотни образцов вооружений и специальной техники. В их числе самые современные комплексы.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта". В первую очередь речь идет о зенитном артиллерийском комплексе "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров. Этому комплексу, по заявлению разработчиков, нет равных в мире, он в состоянии уничтожать воздушные объекты, обеспечивать поддержку войскам и даже участвовать в наземных операциях.

Зарубежным покупателям представят также воздухонезависимую силовую установку для подводных лодок. Ее главное преимущество - увеличенная скрытность. Субмарина с такой установкой может находиться под водой несколько недель и не всплывать, чтобы зарядить батареи. Кроме того, паспорт экспортного облика получат и авиационные управляемые ракеты "Гром-Э1" и "Гром-Э2".