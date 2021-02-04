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Россиян предупредили о новой опасности Telegram

Текст:   Антон Благовещенский
04.02.2021,  
17:03

В Telegram появился бот, позволяющий изменять голос и подделывать номера для исходящих вызовов. Воспользоваться им за плату может любой желающий.

Как рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд, после оплаты бот совершить звонок, введя номер абонента, а также номер, который он должен увидеть на экране.

Эксперт отметил, что пользователю не нужно выходить из Telegram, в то время как другие сервисы с аналогичными возможностями требуют использования отдельных программ и настройки интернет-телефонии, которая в Telegram уже есть.

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Ботом могут воспользоваться мошенники, которые при звонке укажут номер, имеющийся в записной книге абонента, и представятся его другом или родственником, чтобы уговорить перевести деньги. Кроме того, злоумышленники могут притвориться службой безопасности банка.

В то же время бот может использоваться для поимки мошенников, поскольку разработчики мессенджера могут фиксировать всех участников разговора и затем передавать их по официальному запросу правоохранительным органам.

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