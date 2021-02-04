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04.02.2021 13:52
Рубрика: Экономика

Россияне смогут узнать о своих долгах на портале госуслуг

Текст: Ирина Алпатова
Узнать о долгах, ограничении права выезда за рубеж и ходе исполнительного производства теперь можно на портале госуслуг. О новом онлайн-сервисе Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) сообщило Минцифры.

По данным ФСПП более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за рубеж, направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств, поэтому гражданам важно быть в курсе ограничений, которые на них наложены.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
На портале госуслуг появятся сведения о недвижимости

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.

"Ежедневно на портале Госуслуг новым сервисом ФССП пользуются порядка 25 тыс. граждан, что само по себе показывает его востребованность. Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 90% случаев дающего ответ в пределах 3 секунд", - отметил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Экономика Финансы Долги и кредиты Долги и коллекторы

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