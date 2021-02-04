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04.02.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки

Текст: Сергей Тихонов

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 25 января по 1 февраля выросли на 22 копейки до 46,57 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 2 копейки до 48,96 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: iStock
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Больше всего подорожал бензин самой распространенной в России марки АИ-92 на 17 копеек до 43,87 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 9 копеек - 47,54 рубля за литр, а марка АИ-98 в цене не изменилась - 54,11 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 62 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Красноярске - на 1,1%, Улан-Удэ - на 1,0% и Элисте - на 0,9%. Снижение цен на бензин произошло в Самаре - на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2%.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, бензин марки АИ-95 - на 0,9%, а бензин АИ-98 - на 1,1%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,4%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 25 по 31 января выросло на 7,8%, а выпуск дизельного топлива - на 5,2%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэкономразвития Росстат

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