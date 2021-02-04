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04.02.2021 17:13
Рубрика: Экономика

Росстройконтроль: Школы и поликлиники стали строить качественнее

Текст: Марина Трубилина
Более качественно стали строиться в последнее время поликлиники, школы и других социальные объекты. Об этом рассказали на пресс-конференции в "Росстройконтроле".
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Единый центр стройконтроля курирует возведение объектов, на которые выделяются средства федерального бюджета. В первую очередь, это строительство по нацпроектам "Жилье и городская среда", "Экология", также в ведении организации - стройки по программам "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ", "Стимул" и "Сейсмика". До января нынешнего года это подразделение Минстроя называлось "Федеральным центром по сопровождению инвестиционных программ".

Фото: Photoxpress
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"Создание единого центра стройконтроля за объектами, строительство которых ведется с привлечением средств федерального бюджета - важный шаг для отрасли в целом, и для работы ведомства в частности. Обеспечение единого подхода и системности в соблюдении всех требований станет одним из приоритетов в работе учреждения", - отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Контролировать строительство центр начал в 2019 году, и число объектов, за качеством которых он следит, постоянно растет. В 2020 году центром контролировались 468 объектов, на которые было выделено из бюджета 145 млрд рублей, в том числе 8 медучреждений, 73 школы, 38 детских садов, 5 набережных и парков, 249 объектов инженерной инфраструктуры и 86 дорог. В 2021 году "Росстройконтроль" будет отслеживать 654 стройки в 79 регионах, на которые выделено 204 млрд рублей.

За год подрядчики стали более дисциплинированными, отмечают в "Росстройконтроле". Раньше они зачастую не ликвидировали выявленные нарушения, поскольку ради сдачи объектов в срок заказчики в итоге могли закрыть глаза на недоделки. Однако теперь для сдачи объекта требуется "виза" "Росстройконтроля", который более жестко подходит к приемке зданий.

Самые частые замечания надзорного органа - нарушение подрядчиками проектной документации, рассказывает исполнительный директор - начальник производственного управления "Росстройконтроля" Александр Бессонов. Строители меняют материал на более дешевый, строят перегородки не по проекту, нанимают неквалифицированных рабочих, которые не соблюдают технологию работ. К примеру, в одной из школ Новосибирска по требованию контролеров строителям пришлось перекладывать перегородки в подвале, в Рязани - переделывать кирпичную перегородку, которую сложили, почти не используя раствор.

Фото: iStock
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Обнаружив нарушения, "Росстройконтроль" выдает подрядчикам предписание их исправить. Если строители игнорируют это требование, заказчик может приостановить строительство объекта. В последнее время подрядчики стараются ликвидировать недоделки весьма оперативно, не затягивая сдачу объекта, отмечают в "Росстройконтроле", так как иначе затягивается оплата их работ.

К июлю "Росстройконтроль" планирует запустить информационный портал, через который можно будет в режиме онлайн получать информацию о каждом "подконтрольном" объекте - о том, какие проблемы там были выявлены и как они в итоге решились.

Экономика Недвижимость

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