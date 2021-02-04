Ростуризм представит новые направления туризма

Ростуризм совместно с федеральными министерствами готовит к запуску новые направления туризма, среди которых ремесленный и железнодорожный туризм, рассказала советник руководителя ведомства Юлия Рыбакова.

"С различными федеральными министерствами и ведомствами мы активно сейчас обсуждаем новые направления туризма, например, креативный и ремесленный туризм, новый круизный и железнодорожный туризм, арктический и экологический туризм. У нас есть серьезная поддержка федеральных министерств", - сказала она.

Для продвижения внутреннего туризма Ростуризм разработал новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который планируется утвердить к лету 2021 года. Сейчас необходимо обеспечить большой поток новых проектов в сфере туризма и в смежных отраслях. Кроме того, есть запрос на людей с новыми компетенциями в сфере туризма, отметила Рыбакова.

Решить эти задачи поможет конкурс "Мастера гостеприимства", организованный АНО "Россия - страна возможностей". Ростуризм выступил стратегическим партнером конкурса. Участвуют в конкурсе россияне, желающие реализовать какую-то интересную идею в сфере туризма.

Как отметила представитель Ростуризма, сейчас очень важны инвестиции в талантливую и активную часть жителей страны, которые хотят связать себя со сферой туризма. "Мы очень хотим, чтобы появились проекты, которые открывают новые возможности туризма в России и нам важно, чтобы в стране было больше творческих решений, которые делают туризм доступным и усиливают его социальную роль", - сказала Рыбакова.

Ростуризм стал инициатором нескольких номинаций конкурса - это проекты в сфере детского, арктического туризма и доступные путешествия для особенных людей.

Конкурс проводится уже во второй раз. В этом сезоне заявочная кампания проходила с 17 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Заявки на участие в конкурсе подали около 30 тысяч человек, на 30% больше, чем в первом сезоне. Участники представляют 85 регионов России.

Выросла доля молодежи - 80% участников конкурса моложе 25 лет.

На первом заявочном этапе участники прислали более трех тысяч видео-презентаций. Лучшие работы поощрили билетами в любую точку страны, а также турами в Сочи, Карелию и на горнолыжный курорт Шерегеш.

В феврале по условиям конкурса пройдет дистанционное тестирование участников, очные этапы состоятся в марте. Участники будут представлять свои проекты по номинациям. Это могут быть авторские туры, предложения по развитию инфраструктуры туризма, созданию новых маршрутов или разработке событий для привлечения гостей. Финал конкурса пройдет в мае 2021 года.

Победители получат гранты до 1,2 млн рублей на реализацию своих идей, пройдут стажировки в ведущих туристических компаниях России, получат возможность развивать проекты вместе с наставниками - успешными рестораторами и отельерами, экспертами туристической отрасли.

В первом сезоне конкурса, который прошел в 2020 году, участвовали более 20 тысяч человек из 85 регионов России. Победителями стали 62 человека из 29 регионов страны.