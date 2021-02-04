Рыбакам разрешат потрошить улов на борту

В Закон о рыболовстве планируется внести изменения, которые позволят проводить первичную обработку уловов, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Такое решение было принято по итогам правительственной комиссии 4 февраля.

Раньше это запрещалось для рыбаков, занимающихся прибрежным ловом. "Не были учтены тонкости в законодательстве по технологиям обработки рыбы. Это стало тормозом для доставки рыбы, добытой в рамках квот на прибрежное рыболовство, на берег для переработки. Это приводит к тому, что мощности недозагружаются. Это острый социальный вопрос, который особенно важен для прибрежных субъектов Российской Федерации", - рассказала Виктория Абрамченко.

По ее словам, теперь будет установлен перечень минимально необходимых технологических операций (разделки), которые могут осуществляться при прибрежном рыболовстве. Таким образом будет обеспечена сохранность рыбы в процессе доставки до переработки на берегу.

По мнению Абрамченко, это позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в свежей, качественной и доступной рыбной продукции, а также загрузить береговые рыбоперерабатывающие предприятия. Поправки в закон должны принять уже в весеннюю сессию Госдумы.

"В то же время, при разработке поправок мы должны исключить перетоки между промышленным и прибрежным рыболовством. Механизм должен быть прозрачным и не приводить к нарушениям", - отметила Виктория Абрамченко.