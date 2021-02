Самым жизнеутверждающим в пандемию назвали хит Queen 1978 года

Опрос о том, какие песни лучше всего ободряют и поддерживают людей в пору COVID-19, провели в Великобритании. Результаты оказались несколько неожиданными. Самой позитивной и добавляющей больше всего оптимизма назвали композицию Don't Stop Me Now ("Не останавливайте меня сейчас") группы Queen с альбома Jazz 1978 года.

В ней есть жизнеутверждающая энергия, она светлая, мажорная и быстрая. С бодрыми неунывающими словами, среди которых есть и такие: "Не останавливая меня, если ты хочешь, чтобы твое время тоже было прекрасным". И им сразу хочется подпевать!

Любопытно, что сам музыканты не считали эту песню потенциальным хитом - на альбоме Jazz они поставили ее предпоследней, двенадцатой. А ведь самые успешные песни любые артисты обычно сразу размещают в начале релизов, чтобы поскорее привлечь внимание аудитории - потенциальных покупателей альбома.

Но уже в более поздние годы Queen ее оценили: исполняли ее и без Фредди Меркьюри - с приглашенными солистами Полом Роджерсом и Адамом Ламбертом. Но участники опроса выделили именно Don't Stop Me Now с оригинальным вокалом Меркьюри.

В Top-5 были также названы

2. Dancing Queen - ABBA

3. Living on the Prayer - Bon Jovi

4. Walking on Sunshine - Katrina and the Waves

5. Good Vibrations - The Beach Boys.

Между прочим

Специалисты утверждают, что любимые песни вызывают у слушателей выработку эндорфина, который обеспечивает хорошее настроение, а также дофамина, отвечающего за получение удовольствие.

А какие песни лучше поддерживают и ободряют в пору коронавируса вас? Назовите пять самых полезных и важных для себя? Обозреватель "РГ", например, поставил бы №1 We Are The Champions все той же группы Queen!