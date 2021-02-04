Школа "Индустрия" начинает бесплатный цикл лекций о кино

Не было бы счастья, да пандемия помогла. Кто бы мог представить, что лекции, ради которых многие наши кинематографисты мчались в Голливуд, вдруг придут к ним сами, да еще и бесплатно? Школа кино и телевидения "Индустрия", основанная Федором Бондарчуком, Национальной Медиа Группой и компанией "Водород", объявила о том, что в рамках нового набора запускают ряд уникальных онлайн и оффлайн мероприятий, мастер-классов и круглых столов, на которых зарубежные кинематографисты будут общаться с нашей аудиторией. Для чего это нужно "Индустрии"? Слушатели лекций, несомненно, "застрянут" в теме кино, и, возможно, захотят продолжить образование. Но это лишь одна причина. Еще одна - в том, что подобных знаний очень не хватает нашим кинематографистам.

Новый сезон "Индустрии" начнется с серии кино-вебинаров от ведущих профессионалов мирового кинематографа. 12 преподавателей из ведущих киновузов мира - UCLA, USC, AFI, Columbia University и NYFA - каждую пятницу, в течение трех месяцев, будут общаться с аудиторией, затрагивая самые актуальные темы. Им можно будет задавать вопросы. Их можно будет понять - на каждой сессии будет работать синхронный перевод. "У всех желающих будет возможность поближе познакомиться с принципами работы киноиндустрии и узнать о последних трендах и технологиях", - уточняется в релизе киношколы, присланном в редакцию "РГ". Среди спикеров программы: Джек Лечнер, продюсер фильма "Валентинка"(2010) и бывший сотрудник студии Miramax; Криси Карвонидес, художник по костюмам; Крейг Кэтон, мастер визуальных эффектов в картинах "Парк Юрского периода" (1993) и "Вспомнить все" (2012), и другие известные кинематографисты.

В расписании на 12 февраля с 21:00 до 22:30 - Памела Дуглас (University of Southern California (USC)). Тема ее выступления - "Создание "Библии телесериала". 19 февраля с 19:30 до 21:00 - Карл Иглесиас (University of California Los Angeles (UCLA)), который проведет вебинар "Психология подтекста: мастерство создания диалогов". 26 февраля Джек Лечнер (Columbia University) расскажет продюсерам, как работать со сценариями. Лидия Седроне выступит на тему "Питчинг проекта потенциальному инвестору". Подробную программу всех кино-вебинаров, а также информацию о спикерах можно найти на сайте школы по ссылке. Там же - и регистрация на события.