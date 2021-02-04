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04.02.2021 10:11
Рубрика: В мире

Шведам не дали право выбирать вакцину

Текст: Надежда Ермолаева

Жители Швеции не смогут выбирать вакцину от коронавируса. Об этом сообщает агентство SVT.

В настоящее время в Швецию идут поставки доз вакцины от COVID-19 от производителя Pfizer/BioNTech. Учитывая, что на рынке вакцин от коронавируса появились другие производители, шведы стали интересоваться у властей возможностью выбирать самим себе препарат.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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"Принцип таков, что решение принимается на основе рекомендаций Агентства общественного здравоохранения. Свободный выбор здесь не предусмотрен", - заявил ответственный за вакцинацию населения Швеции Ричард Бергстрем.

За все время пандемии в Швеции подтверждено почти 581 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли 11939 человек.

Между тем, с 6 февраля все приезжающие в Швецию иностранцы должны будут предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не позднее 48 часов до пересечения границы королевства.

В мире Европа Швеция Вакцинация от коронавируса

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