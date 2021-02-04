Шведам не дали право выбирать вакцину

Жители Швеции не смогут выбирать вакцину от коронавируса. Об этом сообщает агентство SVT.

В настоящее время в Швецию идут поставки доз вакцины от COVID-19 от производителя Pfizer/BioNTech. Учитывая, что на рынке вакцин от коронавируса появились другие производители, шведы стали интересоваться у властей возможностью выбирать самим себе препарат.

"Принцип таков, что решение принимается на основе рекомендаций Агентства общественного здравоохранения. Свободный выбор здесь не предусмотрен", - заявил ответственный за вакцинацию населения Швеции Ричард Бергстрем.

За все время пандемии в Швеции подтверждено почти 581 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли 11939 человек.

Между тем, с 6 февраля все приезжающие в Швецию иностранцы должны будут предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не позднее 48 часов до пересечения границы королевства.