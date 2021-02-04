Совфед призвал блокировать соцсети за нарушения законодательства РФ

Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике выступила с заявлением, в котором призвала блокировать - временно или на постоянной основе - интернет-платформы, нарушающие российское законодательство.

Глава комиссии Алексей Пушков на брифинге в четверг напомнил, что в последние недели американские соцсети "отметились" целым рядом нарушений в связи с организацией незаконных массовых акций. А именно - часто не удаляли призывы к участию, ложные сведения о насилии со стороны силовиков, кроме того, публиковали личные данные сотрудников правоохранительных органов.

По мнению Пушкова, технические возможности для отслеживания и оперативного удаления такого контента у соцсетей есть, но пользуются они ими не всегда.

В этой связи "временная комиссия считает необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия".

"Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения - от штрафов в Кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых", - зачитал сенатор текст заявления.

При этом Пушков подчеркнул, что намерения "заблокировать все и навсегда" у парламентариев нет. Главная цель - добиться выполнения соцсетями требований российского законодательства. С этой целью комиссия разрабатывает систему штрафов за нарушения со стороны интернет-гигантов. Сенатор уточнил, что речь идет об административных штрафах, поправки в Уголовный кодекс пока не планируются.