Спортивный врач рассказал, как восстановить силы после COVID-19

Процесс восстановления организма после перенесенного коронавируса довольно не прост. Восстановиться после болезни поможет диета и специальная гимнастика.

- Главное помнить об основном принципе любых физических занятий - постепенности нагрузок и регулярности занятий. Только физиологическое утомление будет приводить к эффекту суперкомпенсации и росту объема мышц, - сказал KP.RU врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский.

При этом специалист отметил, что главное не переусердствовать при занятиях физкультурой и "не забить" мышцы.

"По большому счету, реабилитационные программы могут быть только персональными. Для этого необходимо вычислить, какие внутренние органы после болезни все еще выдают тормозящие рефлексы на мышцы. Чаще всего это связано с дефицитом витаминов, минералов, пищевыми аллергенами, эмоциональным дисбалансом", - отметил Яблуновский.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.