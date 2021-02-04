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Рубрика: Общество

Спортивный врач рассказал, как восстановить силы после COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Процесс восстановления организма после перенесенного коронавируса довольно не прост. Восстановиться после болезни поможет диета и специальная гимнастика.

Фото: iStock
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- Главное помнить об основном принципе любых физических занятий - постепенности нагрузок и регулярности занятий. Только физиологическое утомление будет приводить к эффекту суперкомпенсации и росту объема мышц, - сказал KP.RU врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский.

При этом специалист отметил, что главное не переусердствовать при занятиях физкультурой и "не забить" мышцы.

"По большому счету, реабилитационные программы могут быть только персональными. Для этого необходимо вычислить, какие внутренние органы после болезни все еще выдают тормозящие рефлексы на мышцы. Чаще всего это связано с дефицитом витаминов, минералов, пищевыми аллергенами, эмоциональным дисбалансом", - отметил Яблуновский.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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