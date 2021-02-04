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Рубрика: Общество

Средняя температура в России в 2020 году превысила норму на три градуса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средняя температура на территории России в минувшем году превысила норму на три градуса. Об этом рассказал заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата Института глобального климата и экологии РАН Михаил Бардин.

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"Это ощутимое превышение, если вспомнить, что предыдущее максимальное значение было 2,2 градуса в 2007 году: получается, сразу на 50% предыдущего максимума было повышение", - цитирует специалиста РИА Новости.

По предварительным данным Росгидромета, минувший год на территории России оказался самым теплым за период наблюдений как в среднем по стране, так и для ее европейской и азиатской частей. Более чем на семь градусов выше нормы были температуры в Западной Сибири, а также на юге Эвенкии и севере Иркутской области.

По словам эксперта, годовая температура в России превышала норму более чем на два градуса шесть лет за историю наблюдений, причем четыре раза в период с 2015 года.

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