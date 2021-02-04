Стандарты работы домов престарелых предлагают изменить

Фракция "Справедливая Россия" предлагает изменить устаревшие нормы, которые регулируют работу домов престарелых. О подготовке законодательной реформы в этой сфере сообщил лидер "справороссов" Сергей Миронов.

По оценкам специалистов, в стране около 4 миллионов людей, которым требуется постоянный уход.

"Фракция "СР" в Госдуме займется подготовкой изменений устаревших норм, которые регулируют работу частных и государственных домов престарелых", - заявил он. По мнению парламентария, жизнь обитателей таких учреждений привлекает общественное внимание только в случаях чрезвычайных происшествий. "Это неправильно, но об этом не принято говорить, а говорить нужно, - заявил политик по итогам общения с экспертами на эту тему. - И нужно не только улучшать законодательство о социальном обслуживании, но и поднимать моральные, нравственные вопросы положения стариков".

По его словам, стандарты и нормативы работы с нуждающимися не пересматривались с советских времен. Другие проблемы - нехватка квалифицированного персонала, работа которого сопряжена с большими физическими и психологическими нагрузками. Есть также правовые "пробелы" в процедурах лицензирования и регистрации социальных учреждений, которые, считает Миронов, являются одной из причин трагедий.

Он напомнил, что только с начала зимы в частных домах престарелых произошло два больших пожара - в Башкирии и в Тюменской области. В них погибло 18 человек.

Работа частных домов престарелых и частных сиделок вообще не отрегулирована законодательно, добавил Миронов. Между тем государственные программы соцзащиты не могут охватить всех нуждающихся, поэтому такая деятельность получила распространение, считает парламентарий. Это также станет поводом для законодательной инициативы.