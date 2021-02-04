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04.02.2021 13:02
Рубрика: Общество

Творческие вузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

Текст: Инга Бугулова
Студенты творческих вузов возвращаются к очному обучению - со следующего понедельника, 8 февраля, это становится возможным в соответствии с приказом Министерства культуры РФ. Мера при этом не является обязательной, руководство учебных заведений должно учитывать сложившуюся эпидемиологическую обстановку в регионе.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что возвращение вузов к очной работе - "очень аккуратная мера".

Фото: iStock
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- Учебные заведения самостоятельны в принятии решения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Но мы все время находимся на связи, в некоторых вузах, например, пока будет действовать смешанный режим: лекции продолжатся онлайн, а семинары, коллоквиумы, практикумы - в очной форме, - подчеркнула она.

Наличие антисептических средств при входе и в местах общего пользования, измерение температуры, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, проветривание - все это так или иначе остается необходимым для всех учебных заведений.

Для того, чтобы свести риски заражения коронавирусом к минимуму, в ведомстве также предлагают закреплять конкретные аудитории за группами.

Напомним, на дистанционный формат обучения творческие вузы в Москве и Петербурге перешли в ноябре прошло года. Другим регионам рекомендовали организовать удаленное обучение по согласованию с местным Роспотребнадзором.

Общество Образование Правительство Минкультуры

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