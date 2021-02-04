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Рубрика: Власть

У Конституционного суда не будет "друзей суда"

Текст: Наталья Козлова
У Конституционного суда не будет "друзей суда". Высшая судебная инстанция страны внесла поправки в свой регламент. Произошло это еще в конце января, но известно стало лишь сейчас.
Фото: Вадим Жернов/ ТАСС Фото: Вадим Жернов/ ТАСС
Фото: Вадим Жернов/ ТАСС

Для начала объясним, что означает норма "amicus curiae" - что в переводе с латыни - "друзья суда". Так называют профессиональные ассоциации, которые отправляют суду свою позицию по какому-либо общественно значимому делу. От них суд получает экспертную информацию, которую не предоставили стороны, участвующие в деле. Еще считается, что "друг суда" доводит до судей мнение части общества по вопросу судебного разбирательства.

Подобные инициативные заключения Конституционный суд получал в течение последних нескольких лет. Теперь с поправками в регламент такие заключения приниматься не будут.

Вот что заявили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Конституционного суда.

- Идея официального закрепления института "amicus curiae" в российской правовой системе не попала в число изменений, внесенных в ФКЗ "О Конституционном суде РФ" после прошлогодних поправок к Конституции. Кроме того, опыт последних трех лет, в течение которых прописанное в Регламенте КС РФ положение о "друзьях суда" в некоторых случаях провоцировало авторов инициативных заключений на ненаучную и порой переходящую в политическую плоскость аргументацию, показал, что категорически неприемлемо для деятельности Конституционного суда. Прозвучали и опасения ряда представителей научного сообщества, что этот инструмент создает излишние возможности для лоббизма. И хотя у Конституционного суда была возможность не признавать в качестве инициативного научного заключения документ, не отвечающий требованиям объективности, это могло, в свою очередь, вызывать обиды и претензии авторов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Тем не менее, несмотря на исключение из Регламента специального параграфа о сторонних правовых материалах в конституционном судопроизводстве, это не лишает стороны возможности представлять заключения ученых в качестве аргументации своей позиции. Более того, если в Конституционный суд по рассматриваемому делу поступят авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, которая не была предоставлена сторонами, они не будут выброшены в корзину. Судьи в любом случае изучают при подготовке дела к рассмотрению зарубежную и международную практику, актуальные научные публикации, и такая обобщенная информация может быть им подспорьем.

Как и прежде, КС сам волен выбирать себе друзей, а настоящие друзья действуют не "для галочки".

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