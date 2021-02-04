Участники конкурса "Ты в игре" поборются за поездку на "Остров Мечты"

Новости

В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента 21:38
На западе столицы перекрыто движение из-за аварии 21:30
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч против "Интера" 21:20
В США неизвестный угнал машину с вакциной 21:02
В Москве подросток умер после катания на "ватрушке" 20:57
В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин 20:42
За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 20:27
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 20:21
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 20:04
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 19:52
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 19:32
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 19:27
Путин наградил красноярских пожарных посмертно 19:12
Компьютерный клуб опечатали из-за несоблюдения антиковидных мер 19:09
Коммунальные службы столицы начали борьбу со снегопадом 19:07
Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час 18:49
Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь 18:47
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано 18:42
Получить новую профессию за счет государства смогут 115 тысяч россиян 18:39
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается 18:30
Ученица Тутберидзе Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров 18:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 6 февраля 18:24
В жилом доме в центре Москвы нашли похожий на бомбу предмет 18:22
Украинская партия постановила запустить процедуру импичмента Зеленскому 18:22
Дело о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге передано в суд 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 20:53
Рубрика: Спорт

Участники конкурса "Ты в игре" поборются за поездку на "Остров Мечты"

Текст: Максим Домчев
Организаторы Всероссийского конкурса "Большая перемена" учредили дополнительную номинацию, направленную на развитие семейного спорта в России, в конкурсе "Ты в игре". Приз - семейная поездка в Москву с посещением "Острова мечты".
Тематический парк "Остров мечты" в Москве. Фото: Александр Корольков/ РГ Тематический парк "Остров мечты" в Москве. Фото: Александр Корольков/ РГ
Тематический парк "Остров мечты" в Москве. Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: iStock
РФБ выделила более 100 миллионов рублей на детско-юношеский баскетбол

До 15 февраля на сайте спортигра.рф продолжается регистрация заявок на участие в федеральном спортивном конкурсе "Ты в игре", который организован Министерством спорта России и АНО "Национальные приоритеты". Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Основная цель конкурса - выявление и поддержка креативных идей, направленных на популяризацию спорта. В настоящее время подано около тысячи заявок на участие из 75 регионов.

Победитель получит грант в 1 миллион рублей на развитие проекта. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат 10 проектов. 15 февраля стартует народное голосование, а в апреле экспертный совет определит победителя.

Конкурс "Ты в игре" поддержит "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", в котором у каждого подростка есть возможность проявить себя и найти свои сильные стороны.

6 февраля состоится семейный лыжный забег, инициатором которого выступила победительница "Большой перемены" Анфиса Лещенко, которая каждую зиму вместе со своей семьей участвует в спортивных соревнованиях.

Организаторов эта история вдохновила на введение новой номинации в конкурсе "Ты в игре", которая объединит проекты, направленные на популяризацию семейного спорта. Главный приз - семейная поездка в Москву с посещением тематического парка развлечений "Остров мечты".

Всероссийская лыжня "Большая перемена" стартует по всей стране 6 февраля в 11:00. К акции смогут присоединиться все школьники и их родители.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Врач назвал самый полезный для здоровья зимний вид спорта

Среди проектов, которые подали заявку на участие в конкурсе "Ты в игре" - семейный экстрим-фестиваль "УраGan" на основе вида спорта OCR (Obstacle course races) или "гонки с препятствиями". Его инициатором выступил Евгений Непша. Это новое направление активного семейного и корпоративного отдыха. Фестиваль был задуман как дополнение к уже существующему 4 года проекту "Экстремалы уДачи" и стал самостоятельным крупным событием в Омском регионе. Серия гонок проходит летом в поселке "Дачный", зимой в мкр. Крутая Горка, а весной и осенью в парках города Омска. "УраGan" - это семейное спортивно-интерактивное мероприятие, главная цель которого - приобщить к спорту, зарядить всех гостей положительными эмоциями и дать как можно больше возможности для проявления активности, обеспечив самый разнообразный досуг семьи на природе.

Другой проект - "Команда без границ", основателем которого является член Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка Саратовской области, победитель чемпионата мира и Европы по каратэ Евгения Фурцева, направлен на популяризацию физической культуры и спорта среди детей и их родителей.

Проект также направлен на привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям адаптивной физкультурой и спортом. Для них проводятся специальные тренировки и занятия. В планах развития проекта - создание интерактивной карты доступности спортивных объектов города, в том числе и малых объектов, а также проведение обеспечение доступности на них для детей с ограниченными возможностями.

Спорт Спортивная жизнь Спорт Спортивная жизнь Физкультура Правительство Минспорт

Главное сегодня

Президент утвердил наказание за пропаганду "веселящего газа"
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса