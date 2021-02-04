Участники конкурса "Ты в игре" поборются за поездку на "Остров Мечты"

Организаторы Всероссийского конкурса "Большая перемена" учредили дополнительную номинацию, направленную на развитие семейного спорта в России, в конкурсе "Ты в игре". Приз - семейная поездка в Москву с посещением "Острова мечты".

До 15 февраля на сайте спортигра.рф продолжается регистрация заявок на участие в федеральном спортивном конкурсе "Ты в игре", который организован Министерством спорта России и АНО "Национальные приоритеты". Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Основная цель конкурса - выявление и поддержка креативных идей, направленных на популяризацию спорта. В настоящее время подано около тысячи заявок на участие из 75 регионов.

Победитель получит грант в 1 миллион рублей на развитие проекта. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат 10 проектов. 15 февраля стартует народное голосование, а в апреле экспертный совет определит победителя.

Конкурс "Ты в игре" поддержит "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", в котором у каждого подростка есть возможность проявить себя и найти свои сильные стороны.

6 февраля состоится семейный лыжный забег, инициатором которого выступила победительница "Большой перемены" Анфиса Лещенко, которая каждую зиму вместе со своей семьей участвует в спортивных соревнованиях.

Организаторов эта история вдохновила на введение новой номинации в конкурсе "Ты в игре", которая объединит проекты, направленные на популяризацию семейного спорта. Главный приз - семейная поездка в Москву с посещением тематического парка развлечений "Остров мечты".

Всероссийская лыжня "Большая перемена" стартует по всей стране 6 февраля в 11:00. К акции смогут присоединиться все школьники и их родители.

Среди проектов, которые подали заявку на участие в конкурсе "Ты в игре" - семейный экстрим-фестиваль "УраGan" на основе вида спорта OCR (Obstacle course races) или "гонки с препятствиями". Его инициатором выступил Евгений Непша. Это новое направление активного семейного и корпоративного отдыха. Фестиваль был задуман как дополнение к уже существующему 4 года проекту "Экстремалы уДачи" и стал самостоятельным крупным событием в Омском регионе. Серия гонок проходит летом в поселке "Дачный", зимой в мкр. Крутая Горка, а весной и осенью в парках города Омска. "УраGan" - это семейное спортивно-интерактивное мероприятие, главная цель которого - приобщить к спорту, зарядить всех гостей положительными эмоциями и дать как можно больше возможности для проявления активности, обеспечив самый разнообразный досуг семьи на природе.

Другой проект - "Команда без границ", основателем которого является член Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка Саратовской области, победитель чемпионата мира и Европы по каратэ Евгения Фурцева, направлен на популяризацию физической культуры и спорта среди детей и их родителей.

Проект также направлен на привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям адаптивной физкультурой и спортом. Для них проводятся специальные тренировки и занятия. В планах развития проекта - создание интерактивной карты доступности спортивных объектов города, в том числе и малых объектов, а также проведение обеспечение доступности на них для детей с ограниченными возможностями.