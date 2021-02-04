В 2020 году выросло число построенных частных домов

Больше всего жилья в 2020 году было построено в Московской области. Второе место занимает Москва, третье - Краснодарский край, сообщает Росстат.

Всего в 2020 году в России построено 80,6 млн кв.м жилья. Это на 1,8% меньше, чем в 2019 году.

Больше всего домов введено в Подмосковье - 10,8% от всего построенного жилья. На Москву пришлось 6,2%, на Краснодарский край - 5,6%. Далее следуют Санкт-Петербург (4,2%), Татарстан (3,3%), Ростовская область (3,2%), Башкортостан (3%), Ленинградская и Свердловская области (по 2,9%), Новосибирская область (2,4%). На 12 регионов России пришлось около половины новостроек - 39,3 млн кв. м.

При значительных объемах жилищного строительства заметно упал ввод жилья по сравнению с 2019 годом в Ленинградской области - на 18,9%. В Воронежской области было построено на 8,3% меньше домов, чем годом ранее, в Москве - на 3,8%, Санкт-Петербурге - на 2,9%, Тюменской области (без автономных округов) - на 2%, Свердловской области - на 1,7%, Краснодарском крае - на 0,2%.

Почти половина возведенного за год жилья - 48% - пришлась на индивидуальные жилые дома. Населением было построено 289,2 тысячи жилых домов общей площадью 38,7 млн кв. м, что на 0,5% больше, чем в 2019 году. Лидеры здесь - Республика Алтай, Чеченская Республика, Липецкая и Мурманская области, где на индивидуальное домостроение пришлось от 85% до 92,3% всех новостроек, в Еврейской АО к "частному сектору" относятся абсолютно все построенные дома.

В целом за 2020 год в России появилось 1104,4 тысячи квартир в домах всех видов.