В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN

Британское неправительственное агентство Ofcom (Office of Communications), регулирующие работу теле- и радиокомпаний в Соединенном королевстве, лишил лицензии китайский телеканал CGTN, которые вещает на английском.

В заявлении регулятора, которое приводит ТАСС, говорится, что заявка на передачу лицензий не может быть одобрена, "поскольку корпорация контролируется Компартией Китая".

Лондон утверждает, что национальное законодательство это запрещает. Комментариев со стороны Пекина на решение британское стороны пока не было.