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04.02.2021 14:48
Рубрика: В мире

В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN

Текст: Марина Алешина

Британское неправительственное агентство Ofcom (Office of Communications), регулирующие работу теле- и радиокомпаний в Соединенном королевстве, лишил лицензии китайский телеканал CGTN, которые вещает на английском.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic
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В заявлении регулятора, которое приводит ТАСС, говорится, что заявка на передачу лицензий не может быть одобрена, "поскольку корпорация контролируется Компартией Китая".

Лондон утверждает, что национальное законодательство это запрещает. Комментариев со стороны Пекина на решение британское стороны пока не было.

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