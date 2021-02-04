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04.02.2021 14:52
Рубрика: В мире

В ЕС готовят петицию относительно запрета красок тату

Текст: Александр Саможнев

Активисты из европейских стран готовят петицию в адрес Европарламента об отмене запрета на цвета "синий 15" и "зеленый 7", которые широко использовались при изготовлении татуировок. Салоны тату боятся за свое существование, пишет газета Kurier.

Чем вредны татуировки на теле

Европейское химическое агентство ECHA "не хочет запрещать татуировку, а хочет сделать ее более безопасной", говорится на сайте ведомства. По оценкам специалистов, пигменты "синий 15" и "зеленый 7" запрещены к использованию в красках для волос из-за потенциального риска нанесения вреда здоровью. В этой связи не рекомендовано использовать их и на коже.

Татуировщик и соавтор петиции австриец Эрих Менерт раскритиковал отсутствие серьезных исследований по поводу красителей тату. "Они исходят из простых предположений, абсолютно не доказано, что эти два пигмента вредны", - настаивает активист.

Вытатуировать традиционные азиатские мотивы стало невозможным, жалуется Менерт. Не будет ни зеленой травы, ни зеленого дракона, ни голубого неба. Запрет увеличит черный рынок и таким образом пострадает безопасность. В Австрии около 1400 татуировщиков подпадают под действие этого постановления.

Популярные пигменты "синий 15" и "зеленый 7" запрещены к использованию в начале года. Они содержатся в двух третях красителей для татуировок. Теперь у отрасли есть два года, чтобы приспособиться к изменениям. Однако нововведение встретило сопротивление среди татуировщиков. По их мнению, запрет угрожает существованию отрасли. Петиция в Европарламент должна внести желаемые изменения.

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