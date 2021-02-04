Во время пандемии выросло количество компьютерных атак и вредоносных рассылок на информационные ресурсы государственных и образовательных учреждений.

Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, выступая в четверг на форуме информационной безопасности "Инфофорум-2021". По его словам, наибольшая доля атак по-прежнему нацелена на органы государственной власти и предприятия промышленности. Как отметил замглавы центра кибербезопасности, который был создан приказом Директора ФСБ в июле 2018 года, эти атаки направлены на внедрение вредоносного ПО для хищения сведений.

Заблокировано 67 тысяч вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тысяч в России

Кроме того, были отмечены случаи атак на ресурсы ЦИК, Общественной палаты и органов госвласти во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и единого дня голосования. В апреле прошлого года от Сбербанка поступила информация о двух крупномасштабных атаках.

В то же время, по словам Мурашова, в НКЦКИ приняли меры для предотвращения последствий атак. В адрес российских мобильных операторов, зарубежных компаний и центров реагирования на компьютерные инциденты было направлено более 250 уведомлений, что позволило прекратить вредоносную деятельность в отношении российских информационных ресурсов. При этом, как заметил замглавы центра, во время пандемии не зафиксировано увеличение количества успешных кибератак. Кроме того, удалось заблокировать более 67 тысяч вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тысяч в России.