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04.02.2021 23:42
Рубрика: В мире

В Гаване запретили передвижение по городу ночью из-за вспышки COVID

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Власти Гаваны объявили о возвращении к жестким карантинным мерам на фоне самой масштабной с начала пандемии вспышки коронавируса. Об этом в ходе ежедневного заседания Совета провинциальной обороны сообщил его глава Луис Антонио Торрес, чьи слова приводит издание Tribuna.
Фото: Сергей Новиков/РГ Фото: Сергей Новиков/РГ
Фото: Сергей Новиков/РГ
Фото: AFP/YAMIL LAGE
Приезжающих на Кубу будут помещать в обсерваторы

С 5 февраля в Гаване вводится комендантский час с 21:00 до 5:00 следующего дня. Для нахождения на улице в это время придется оформить специальные пропуска, а нарушителям грозят серьезные штрафы - от 2000 песо (80 долларов США по официальному курсу).

Кроме того, Гавана закрывается на въезд и выезд. На пропускных пунктах, оборудованных на основных магистралях, ведущих в кубинскую столицу, также будут спрашивать специальные пропуска. Их планируется выдавать тем, кто направляется в Гавану, например, на лечение или, напротив, возвращается из столицы к месту своего проживания в других провинциях. Пробравшимся в Гавану в обход властей также грозят большие штрафы.

Луис Торрес также призвал полицейский строго бороться со всеми нарушениями установленных санитарных норм, таких как правильное ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции. Отдельное внимание он обратил на соблюдение запрета на нахождение несовершеннолетних в общественных местах. В случае нарушения этого требования их родителям придется также заплатить 2000 песо штрафа.

По словам Торреса, новые ограничения будут действовать до тех пор, пока "эпидемиологическая обстановка не станет благоприятной"

Решение властей Гаваны продиктовано рекордной с начала пандемии вспышкой коронавируса на Острове. На протяжении последних дней ежедневно Куба обновляет антирекорд по числу выявленных новых случаев COVID-19. Накануне власти Острова сообщили о том, что минувшие сутки впервые было диагностировано 816 заболевших. Всего же на Кубе выявлено 30345 случаев COVID-19, хотя еще месяц назад - 4 января - это число было более чем вдвое меньше - 12964. Ожидаемо, что самая сложная ситуация сложилась в самом густонаселенном городе страны - Гаване.

Запрет на передвижение в ночное время вводится в кубинской столице уже во второй раз. Предыдущий локдаун продлился ровно один месяц с начала сентября. А уже в октябре ситуация постепенно стабилизировалась и началась поэтапная отмена ограничений.

Фото: Yamil Lage/Pool via AP
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С 15 ноября был открыт гаванский аэропорт. Как теперь выясняется, именно этот шаг стал бомбой замедленного действия. Больше всего на нынешнюю вспышку коронавируса повлиял большой поток кубинцев, которые постоянно проживают за рубежом. После долгого закрытия авиасообщения они решили навестить своих родственников на Острове Свободы. Тем более в канун новогодних праздников. Предписанный карантин по прилете (до получения результатов повторного ПЦР-тестирования, которое проводилось на пятый день после прибытия) здесь не соблюдал практически никто. Вместо этого после длительной разлуки первым делом - горячие объятия с родственниками и друзьями, которых у общительных кубинцев не счесть, а также шумные вечеринки. Они-то и стали причиной новой вспышки. Все это привело к возвращению суровых ограничений, сколько продлятся которые пока неизвестно.

Напомним, что ранее власти Острова Свободы сообщили о том, что с 6 февраля все прибывающие на Кубу вновь будут помещаться в обсерваторы до получения результатов второго ПЦР-теста, сделанного на пятый день после прилета на Кубу. Впрочем, нововведения пока не коснутся российский "пакетных" туристов, прибывающих на небольшой кубинский курортный остров Кайо-Коко: там по-прежнему будут делать один ПЦР-тест по прилете, после чего отдыхающие смогут отправиться в свои отели. А вот когда туристы смогут выехать с территории Кайо-Коко на "большую" кубинскую землю пока остается неясным. Как минимум, в ближайшие недели на фоне ухудшающейся ситуации с COVID-19 таких послаблений ожидать явно не приходится.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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