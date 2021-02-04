Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ирина Жандарова 
10:30 04.02.2021

В ГД предложили собрать информацию обо всех строящихся частных домах

Использовать инструменты, которые зарекомендовали себя в многоквартирном строительстве, для развития ипотеки на индивидуальное жилье предложил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Те инструменты, которые были и развиваются в области долевого строительства, могут быть распространены и на ИЖС: использование эскроу-счетов, проектное финансирование", - сообщил он в интервью "Российской газете". Также он предложил собрать вместе информацию обо всех строящихся частных домах. "У нас два года работает единая информационная система жилищного строительства. В ней есть информация обо всех стройках, проектах многоквартирных домов. Возможно, имеет смысл расширить эту практику на рынок индивидуального жилья", - отметил он.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
Инфраструктурные облигации помогут строительству жилья в пяти регионах

Оценка залога до сих пор остается проблемой, которая тормозит развитие кредитования частного домостроения. "Мы встречались с представителями банков, они откровенно делятся своими опасениями. Им нужны типовые подходы в оценке залогов, в оценке рисков. В многоквартирном строительстве есть основные типы квартир, целые серии типовых домов, оценивать их просто. Если же мы говорим об индивидуальном жилищном строительстве, то здесь никакого типового подхода нет", - пояснил он.

Внесение данных о частных домах в единую информационную систему жилищного строительства позволит видеть информацию о застройщике, ценах по каждому дому, что упростит для банка оценку залогового имущества и принятие решения о кредитовании строительства дома.

Полную версию интервью с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Сейчас читают

Ипотека
02.02.2021

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, составил 70,3 тысячи рублей. При этом россияне повысили свою надежность по оплате ипотеки на 6 баллов

Недвижимость
01.02.2021

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Новый февральский закон усилит конкуренцию между арбитражными управляющими в делах о банкротстве застройщиков. Повысит их квалификацию при составлении реестров, по которым дольщики получают компенсации

Жилая недвижимость
30.01.2021

Как построить дом в лесу

Как построить дом в лесу

Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить возведенные постройки. В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, как правильно это сделать