В ГД предложили собрать информацию обо всех строящихся частных домах

Использовать инструменты, которые зарекомендовали себя в многоквартирном строительстве, для развития ипотеки на индивидуальное жилье предложил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Те инструменты, которые были и развиваются в области долевого строительства, могут быть распространены и на ИЖС: использование эскроу-счетов, проектное финансирование", - сообщил он в интервью "Российской газете". Также он предложил собрать вместе информацию обо всех строящихся частных домах. "У нас два года работает единая информационная система жилищного строительства. В ней есть информация обо всех стройках, проектах многоквартирных домов. Возможно, имеет смысл расширить эту практику на рынок индивидуального жилья", - отметил он.

Оценка залога до сих пор остается проблемой, которая тормозит развитие кредитования частного домостроения. "Мы встречались с представителями банков, они откровенно делятся своими опасениями. Им нужны типовые подходы в оценке залогов, в оценке рисков. В многоквартирном строительстве есть основные типы квартир, целые серии типовых домов, оценивать их просто. Если же мы говорим об индивидуальном жилищном строительстве, то здесь никакого типового подхода нет", - пояснил он.

Внесение данных о частных домах в единую информационную систему жилищного строительства позволит видеть информацию о застройщике, ценах по каждому дому, что упростит для банка оценку залогового имущества и принятие решения о кредитовании строительства дома.

Полную версию интервью с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".