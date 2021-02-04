В Германии собак научили с 94-процентой точностью выявлять больных COVID-19

О том, что собаки могут определять зараженных коронавирусом, стало известно еще в самом начале пандемии. Любая болезнь имеет свой характерный запах, который может учуять правильно натасканный пес. Четвероногих детекторов уже давно используют для выявления рака, диабета, болезни Паркинсона на ранних стадиях, когда еще не проявились симптомы. Нужно было лишь натаскать собак на поиск именно больных COVID-19. Подобные программы стартовали в разных странах, и вот теперь в Германии добились того, четвероногие помощники с 94-процентой точностью могут выявлять инфицированных коронавирусом. Такого успеха достигли в Университете ветеринарной медицины Ганновера, передает Reuters.

По словам директора учреждения Хольгера Фолка, собак - немецкую овчарку и кокер-спаниеля - натаскивали на образцах слюны больных COVID-19, и сейчас они "с 94-процентой вероятностью могут учуять этот запах у людей, в том числе не имеющих никаких симптомов заболевания". Полгода назад точность составляла 83 процента.

Глава федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль был настолько впечатлен результатами, что попросил подготовить технико-экономическое обоснование для того, чтобы можно было начать использовать служебных собак, натасканных на поиск инфицированных, в повседневной жизни. "Нам нужно провести тестирование на отдельных мероприятиях", - заявил Вайль.

Стоит отметить, что аналогичные программы ведутся также в Австрии, Чехии, Финляндии, Чили, России. За границей занимаются этим в основном военные и полицейские, охраняющие границы. Страх перед возможностью завоза коронавируса, а сейчас и новых штаммов, которые могут быть опаснее уже известных, заставил власти ряда стран раскошелиться на столь необычные проекты.