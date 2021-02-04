В Госдуме оценили призыв Борреля к диалогу с Россией

За заявлениями главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля прослеживается тенденция на оздоровление отношений с Россией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, оценивая призыв политика о необходимости диалога с РФ.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Он назвал РФ партнером первостепенной важности.

Глава евродипломатии выступает с позиции реалиста, который понимает, что в мире сохраняются "очень важные центры силы" и что без России не решить ряд международных проблем, прокомментировал Новиков, которого цитирует RT.

"Боррель в данном случае пытается быть политиком, который весьма внятно, спокойно, логично учитывает все точки зрения, которые существуют внутри самого ЕС", - считает парламентарий. Он пояснил, что в Евросоюзе есть политики, которые выступают за самостоятельную роль объединения в мировой политике.

"За высказываниями Борреля просматривается важная тенденция внутри европейской политики, представители которой хотели бы поднять роль Европейского союза, - заключил Новиков. - И для этого считают важным, в частности, оздоровить отношения с Россией".