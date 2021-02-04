В Госдуме предложили субсидировать студенческий туризм

Регионы могли бы обмениваться студентами, чтобы те бесплатно посмотрели страну. С предложением на тему организации студенческого туризма выступил председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Свою инициативу он адресовал министру транспорта РФ Виталию Савельеву, сообщает пресс-служба комитета. Пайкин предложил начать с пилотного проекта - создать программу субсидирования проезда для обмена студентами в период каникул между Крымом и Ленинградской областью. Инициатива поддержана руководством Ростуризма и указанных регионов, сказано в обращении.

"Рыночная стоимость билетов на железнодорожный и авиатранспорт начинается от 4 и 5,5 тысячи рублей соответственно, - пояснил Борис Пайкин. - Для учащихся очных отделений, а также тех, кто учится заочно и работает, чтобы оплатить образование, - это существенная и подчас непосильная сумма. Важно создать условия для апробации проекта студенческого туризма. Ведь если этот опыт будет позитивным, сколько возможностей эта программа откроет для молодежи по всей России!".

При этом размещать студентов предлагается в свободных общежитиях образовательных организаций.