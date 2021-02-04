Новости

Синоптики рассказали, долго ли продлятся холода в Москве 17:29
Захарова назвала политической цензурой блокировку каналов на Украине 17:09
Пензенских депутатов обяжут отчитываться о криптовалюте 17:06
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем 16:50
Врач-онколог рассказала, как стать пациентом федеральной клиники 16:42
В "Спартаке" рассказали подробности переговоров с "Аяксом" по Промесу 16:36
Власти Москвы объяснили порядок реновации 16:28
В Госдуме предложили субсидировать студенческий туризм 16:25
Врач рассказала, почему лечение рака станет доступнее жителям регионов 16:21
Вечером в четверг в столице может выпасть до 10 мм осадков 16:18
В Москве пьяный водитель напал на инспектора ДПС 16:17
В Госдуме оценили призыв Борреля к диалогу с Россией 16:11
Опубликован официальный синопсис нового "Отряда самоубийц" 16:09
Захарова анонсировала реакцию на вмешательство США в дела России 16:00
Петербургские ученые назвали сроки спада заболеваемости COVID-19 15:56
Контроль за древесиной поручили электронной системе 15:55
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: Университет - не зона политической борьбы 15:23
Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет 15:18
В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей 15:09
В Сочи пьяный мужчина сообщил о минировании моста 15:02
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 14:59
Чернышенко и Фурсенко провели президиум оргкомитета по Году науки и технологий 14:53
В ЕС готовят петицию относительно запрета красок тату 14:52
В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN 14:48
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 16:25
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили субсидировать студенческий туризм

Текст: Татьяна Замахина

Регионы могли бы обмениваться студентами, чтобы те бесплатно посмотрели страну. С предложением на тему организации студенческого туризма выступил председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению

Свою инициативу он адресовал министру транспорта РФ Виталию Савельеву, сообщает пресс-служба комитета. Пайкин предложил начать с пилотного проекта - создать программу субсидирования проезда для обмена студентами в период каникул между Крымом и Ленинградской областью. Инициатива поддержана руководством Ростуризма и указанных регионов, сказано в обращении.

"Рыночная стоимость билетов на железнодорожный и авиатранспорт начинается от 4 и 5,5 тысячи рублей соответственно, - пояснил Борис Пайкин. - Для учащихся очных отделений, а также тех, кто учится заочно и работает, чтобы оплатить образование, - это существенная и подчас непосильная сумма. Важно создать условия для апробации проекта студенческого туризма. Ведь если этот опыт будет позитивным, сколько возможностей эта программа откроет для молодежи по всей России!".

При этом размещать студентов предлагается в свободных общежитиях образовательных организаций.

Составлен список самых "денежных" вакансий для студентов
Власть Работа власти Экономика Туризм Общество Образование Законодательная власть Госдума Развитие туризма в России

Главное сегодня

Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса