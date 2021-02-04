В Карабахе спасатели помогают водителям преодолеть Лачинский перевал

Новости

Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ 23:05
Рыбакам разрешат потрошить улов на борту 22:39
В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице 22:35
МИД: РФ продолжит наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу 22:32
В Домодедово в каршеринговой машине нашли енота 22:16
Минздрав продлил приостановку аттестации медработников 22:10
В Подмосковье ковидные ограничения могут снять к концу недели 22:09
В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента 21:38
На западе столицы перекрыто движение из-за аварии 21:30
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч против "Интера" 21:20
В США неизвестный угнал машину с вакциной 21:02
В Москве подросток умер после катания на "ватрушке" 20:57
В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин 20:42
За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 20:27
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 20:21
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 20:04
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 19:52
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 19:32
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 19:27
Путин наградил красноярских пожарных посмертно 19:12
Компьютерный клуб опечатали из-за несоблюдения антиковидных мер 19:09
Коммунальные службы столицы начали борьбу со снегопадом 19:07
Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час 18:49
Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь 18:47
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 22:00
Рубрика: Власть

Эх, дороги

В Карабахе спасатели помогают водителям преодолеть Лачинский перевал
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
В нагорном Карабахе российские миротворцы не только контролируют основные транспортные узлы на блокпостах. Специалисты сводной группировки МЧС России активно помогают автомобилистам на единственной транспортной артерии безопасно миновать так называемый Лачинский коридор. Российские спасатели уже оказали помощь в более чем ста случаях. За каждым из них история спасения.

Зимой в горах крайне опасно. Сохраняется угроза обледенения, схода лавин, опасность замерзнуть. Поэтому в рамках гуманитарной миссии российские спасатели зимой гораздо активнее продолжают патрулировать Лачинский перевал. По информации пресс-службы МЧС всего совершено около 40 выездов с целью контроля дорожной ситуации.

В Карабахе спасатели МЧС приступили к работам в Мартунинском районе

"Оперативные группы ведомства несут дежурство в транспортном коридоре для оперативного реагирования на возможные аварии и происшествия. Так, на днях из-за неблагоприятных погодных условий между населенными пунктами Сисиан и Горис помощь потребовалась 15 автомобилистам.

С помощью аварийно-спасательной техники специалисты МЧС России эвакуировали транспорт местных жителей из снежных заносов и проводили буксировку в соседние поселки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом работа группировки МЧС России ведется по нескольким направлениям. Помимо помощи на дорогах и при восстановлении жилья идет разминирование территорий. А ведомственные медики проводят операции и приемы жителей Карабаха.

Власть Безопасность Спецслужбы В мире экс-СССР Армения В мире экс-СССР Азербайджан Правительство МЧС Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Путин наградил красноярских пожарных посмертно
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Путин утвердил критерии оценки губернаторов
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса