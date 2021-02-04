В Карабахе спасатели помогают водителям преодолеть Лачинский перевал

В нагорном Карабахе российские миротворцы не только контролируют основные транспортные узлы на блокпостах. Специалисты сводной группировки МЧС России активно помогают автомобилистам на единственной транспортной артерии безопасно миновать так называемый Лачинский коридор. Российские спасатели уже оказали помощь в более чем ста случаях. За каждым из них история спасения.

Зимой в горах крайне опасно. Сохраняется угроза обледенения, схода лавин, опасность замерзнуть. Поэтому в рамках гуманитарной миссии российские спасатели зимой гораздо активнее продолжают патрулировать Лачинский перевал. По информации пресс-службы МЧС всего совершено около 40 выездов с целью контроля дорожной ситуации.

"Оперативные группы ведомства несут дежурство в транспортном коридоре для оперативного реагирования на возможные аварии и происшествия. Так, на днях из-за неблагоприятных погодных условий между населенными пунктами Сисиан и Горис помощь потребовалась 15 автомобилистам.

С помощью аварийно-спасательной техники специалисты МЧС России эвакуировали транспорт местных жителей из снежных заносов и проводили буксировку в соседние поселки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом работа группировки МЧС России ведется по нескольким направлениям. Помимо помощи на дорогах и при восстановлении жилья идет разминирование территорий. А ведомственные медики проводят операции и приемы жителей Карабаха.