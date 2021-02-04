В Карабахе спасатели помогают водителям преодолеть Лачинский перевал

Зимой в горах крайне опасно. Сохраняется угроза обледенения, схода лавин, опасность замерзнуть. Поэтому в рамках гуманитарной миссии российские спасатели зимой гораздо активнее продолжают патрулировать Лачинский перевал. По информации пресс-службы МЧС всего совершено около 40 выездов с целью контроля дорожной ситуации.
"Оперативные группы ведомства несут дежурство в транспортном коридоре для оперативного реагирования на возможные аварии и происшествия. Так, на днях из-за неблагоприятных погодных условий между населенными пунктами Сисиан и Горис помощь потребовалась 15 автомобилистам.
С помощью аварийно-спасательной техники специалисты МЧС России эвакуировали транспорт местных жителей из снежных заносов и проводили буксировку в соседние поселки", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В целом работа группировки МЧС России ведется по нескольким направлениям. Помимо помощи на дорогах и при восстановлении жилья идет разминирование территорий. А ведомственные медики проводят операции и приемы жителей Карабаха.