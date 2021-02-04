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04.02.2021 21:38
Рубрика: В мире

В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента. Об этом сообщила Антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности страны (АКС ГКНБ КР).

По информации ведомства, парламентарию вменяется в вину оказание давления и использование своего политического влияния в лоббировании законопроектов в сфере образования, а также незаконное получение лицензии на право ведения образовательной деятельности Международным медицинским университетом (ММУ).

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"Установлено, что Кубанычбек Жумалиев, являясь депутатом парламента и одновременно фактическим владельцем ММУ, путем оказания давления на членов лицензионной комиссии заставил выдать вузу разрешение на ведение преподавательской деятельности на территории Киргизии. При этом, первоначально лицензионной комиссией в выдаче лицензии ММУ было отказано в связи с несоответствием установленным требованиям законодательства. Однако, при воздействии Жумалиева на руководство министерства образования и науки КР, указанное заключение комиссии было изменено в положительную сторону, и ММУ выдана лицензия. Более того, установлены факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере как со стороны самого депутата Жумалиева, так и аффилированных с ним лиц и хозяйствующих субъектов".

Как проинформировали в ГКНБ, суд избрал в отношении депутата киргизского парламента меру пресечения - заключение под сражу на время проведения следствия.

На данный момент установлены порядка 78 объектов недвижимости и различные компании, в числе которых торговые центры, образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие депутату, членам его семьи и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации.

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