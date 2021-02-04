В Мариинском театре восстановили легендарный спектакль "Огненный ангел"

Накануне 2021-го года, объявленного в Мариинском театре "Годом Прокофьева" (к 130-летию композитора), "Огненный ангел" был возобновлен на исторической сцене, а в партиях Ренаты и Рупрехта вышел новый состав - Елена Стихина и Евгений Никитин, Мария Баянкина и Роман Бурденко. Как ни странно, постановка родом из 90-х оказалась "работающей" и в новом веке, благодаря точности и лаконичности режиссерских решений и визуальной среды. Между тем, создать сценический образ этой оперы, написанной по "готическому" мистическому роману Валерия Брюсова, совсем непросто. Архитектоника этого сочинения подобна "Божественной комедии" Данте и "Фаусту" Гете, пронизана оккультизмом и чувственной экзальтацией. Здесь действуют демоны, потусторонние сущности, проводится обряд экзорцизма в женском монастыре, сосуществуют фрейдизм и колдовство, Агриппа Неттесгеймский, Фауст и Мефистофель - и все это требует баланса в сценических решениях, при малейшей неточности способных обернуться бутафорской пародией.
Режиссеру Дэвиду Фриману и художнику Дэвиду Роджеру удалось в свое время найти ту сценическую "нулевую" точку, из которой прорастают образы мистического мира оперы. Это черная пустота, очерченная линиями невидимой геометрии, по которой передвигаются и зависают в позах готических химер мимы - белые телесные существа духов и демонов - носители зла. Визуальный ряд - плоскостные раскрашенные фасады средневековой улицы с распахивающимися окнами, где мелькают не то лица, не то призраки. Это быт и костюмы, стилизующие брейгелевские живописные миры, "адский" театральный грим Мефистофеля, едко хохочущего и совершающего грубые трюки (бас Евгений Акимов). Как апофеоз - мистерия в жанре триллера с жутким лысым Инквизитором с воспаленными глазами (бас Михаил Петренко) в алой католической сутане, яростно размахивающим огромным крестом над Ренатой и беснующимися монахинями под дикие медные и струнные "квадраты" оркестра и вой женского хора.
Партитура оперы у Валерия Гергиева звучит именно как триллер, ни на секунду не ослабляя напряжения и контрастов прокофьевской музыки. Эмоционально взвинченные вокальные партии главных героев, охваченных любовной лихорадкой - рыцаря Рупрехта к Ренате, а Ренаты - к огненному ангелу Мадиэлю, вписаны в какой-то сверхнапряженный оркестровый язык. Жуткие "скоки" невидимой силы, стуки, инфернальные мрачные марши, нежнейшие звуковые фактуры, где Рената рассказывает о прекрасном ангеле с голубыми глазами и тонким золотом волос, "зловещие" отрывистые штрихи, изображающие летучие потусторонние силы, которые Рената вызывает, чтобы встретиться с Ангелом, колокола, наконец громадные массивы звука, опрокидывающиеся в пустоту, словно наступил конец света.
В такой звуковой среде певцам очень сложно существовать, учитывая градус не только вокальных партий, но и актерской игры. И Елене Стихиной в партии Ренаты, с ее красивым, лучезарным тембром голоса, удается с обаятельной легкостью преодолевать сложнейшие лабиринты вокальной партии - скороговорки-заклятия, хроматизмы, ритмические перепады, но пока не достает той самой "ренатовской" тонкой нервной ткани, объясняющей ее внезапные перепады от влюбленности к ненависти, ее зависимость от инфернального мира, разламывающего ее жизнь и отправляющего ее, как ведьму, на костер. Рыцарь Рупрехт у Евгения Никитина - брутальный воин, казалось бы, до блеска отточенный на сложностях вагнеровских партий, в прокофьевской - пока набирает свой объем и более тонкую детализацию вокальной работы. К концу оперы благородный Рупрехт, потерявший Ренату, словно утрачивает свою "богатырскую силу" и попадает в сети Мефистофеля. Спасти Ренату он уже не может. Она во власти демонов и должна быть сожжена. Фигура ее с распахнутыми руками высвечивается в круге огня, а страшные финальные фанфары и притаившиеся во тьме сцены демоны символизируют суть зла, которое никогда никуда не исчезает. И с этими силами лучше не заигрывать.
Валерий Гергиев, руководитель Мариинского театра:
- Этот спектакль "Огненный ангел" мы показывали сейчас в прямой трансляции по Mezzo. Его смотрело много стран. Планируем выпустить эту запись на DVD. Мы в этом сезоне восстанавливаем наш репертуар, который давно не идет. У нас ведь афиша, которая превышает в разы любой театр мира. Достаточно сказать, что в Мариинском театре поставлено порядка пятнадцати опер Верди, пятнадцать опер Римского-Корсакова, идут девять опер Вагнера, Чайковский, Пуччини, Моцарт - десятки партитур разных композиторов. И если мы не будем сейчас играть эти спектакли, они умрут. Если хор в ближайшее время не исполнит "Тангейзера" Вагнера, то эту работу потом невозможно будет восстановить. Поэтому сегодня главная задача для нас - восстановить собственный репертуар.