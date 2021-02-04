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04.02.2021 20:42
Рубрика: Экономика

В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин

Текст: Сергей Тихонов

Подорожание автомобильного топлива на АЗС с начала этого года вызвано отставанием темпов роста розничных цен на него от уровня инфляции 2020 года и увеличением стоимости акцизов, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки

"Наблюдаемый рост розничных цен на автомобильное топливо объясняется разовой плановой индексацией акцизов с 1 января 2021 года, а также накопленным отставанием темпов роста цен на АЗС от инфляции в 2020 году", - сказано в сообщении ведомства. В нем также особо подчеркнуто, что с учетом сформированных планов нефтеперерабатывающих компаний по производству и отгрузкам моторного топлива на внутренний рынок и постепенного восстановления экономической эффективности экономики нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) темпы роста розничных цен ожидаются в пределах годовой инфляции.

Ранее Росстат опубликовал статистику за период с 25 января по 1 февраля. По данным ведомства, средние розничные цены на автомобильный бензин выросли на 22 копейки до 46,57 рублей за литр. Больше всего в среднем подорожал бензин самой распространенной в России марки АИ-92 на 17 копеек - до 43,87 рублей за литр. Рост цен на бензин отмечен в 62 центрах субъектов Российской Федерации. С начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, бензин марки АИ-95 - на 0,9%, а бензин АИ-98 - на 1,1%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,4%.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго

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