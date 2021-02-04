В Минпромторге обсудили стабильность поставок удобрений к посевной

Минпромторг призвал производителей и потребителей минеральных удобрений в канун и период весеннего сева скоординировать усилия, чтобы избежать ценовых перекосов на рынке. Об этом в ходе совещания с участниками отрасли сообщил замглавы ведомства Михаил Иванов, передает пресс-служба ведомства.

"С учетом восстановительного тренда цен на минеральные удобрения на мировом рынке в период подготовки к весенним полевым работам, Минпромторг России предлагает сосредоточить усилия на координации действий производителей и потребителей минеральных удобрений, чтобы обеспечить стабильность поставок этой важнейшей для аграриев продукции. Думаю, что совместная работа отраслей и профильных ведомств позволит нам уверенно пройти весенний и осенний периоды высокого спроса", - отметил Михаил Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

Как говорится в сообщении, участники совещания подтвердили готовность работать в рамках подписанного в 2019 году Соглашения между Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Агропромсоюзом - и в полном объеме обеспечить потребителей минеральными удобрениями.

В ведомстве напомнили, что соглашение, в частности, предусматривает, что при резком изменении макроэкономической ситуации, могут (с соблюдением требования антимонопольного законодательства), применяться различные механизмы сдерживания роста цен на минеральные удобрения, не нарушающие рыночных принципов ценообразования.

В 2020 году производство минеральных удобрений в России выросло по сравнению с 2019 годом на 5,5% и составило почти 55 млн тонн. Российские производители выпускают более 60 видов минеральных удобрений для внутреннего и внешнего рынков.

По статистике Минсельхоза России, в 2020 году сельхозтоваропроизводители закупили 4 млн тонн минеральных удобрений (в действующем веществе), что на 466,8 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

По первоначальным данным региональных органов управления АПК, в 2021 году аграрии планируют приобрести порядка 4,5 млн тонн минеральных удобрений (11 млн тонн в физическом весе) в макроэкономических параметрах, сложившихся на конец 2020 года.