В Минпромторге обсудили стабильность поставок удобрений к посевной

Новости

Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час 18:49
Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь 18:47
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано 18:42
Получить новую профессию за счет государства смогут 115 тысяч россиян 18:39
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается 18:30
Ученица Тутберидзе Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров 18:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 6 февраля 18:24
В жилом доме в центре Москвы нашли похожий на бомбу предмет 18:22
Украинская партия постановила запустить процедуру импичмента Зеленскому 18:22
Дело о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге передано в суд 18:18
Школа "Индустрия" начинает бесплатный цикл лекций о кино 18:17
Петербуржец с COVID-19 выжил после 40-минутной клинической смерти 17:53
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась мать 10 детей 17:48
СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения 15 поручений президента 17:46
Скончался первооткрыватель крупнейшего в мире месторождения газа 17:42
СМИ: Националисты попытались штурмовать офис телеканала в Киеве 17:38
Синоптики рассказали, долго ли продлятся холода в Москве 17:29
Захарова назвала политической цензурой блокировку каналов на Украине 17:09
Пензенских депутатов обяжут отчитываться о криптовалюте 17:06
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем 16:50
Врач-онколог рассказала, как стать пациентом федеральной клиники 16:42
В "Спартаке" рассказали подробности переговоров с "Аяксом" по Промесу 16:36
Власти Москвы объяснили порядок реновации 16:28
В Госдуме предложили субсидировать студенческий туризм 16:25
Врач рассказала, почему лечение рака станет доступнее жителям регионов 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 17:32
Рубрика: Экономика

В Минпромторге обсудили стабильность поставок удобрений к посевной

Текст: Светлана Ментюкова

Минпромторг призвал производителей и потребителей минеральных удобрений в канун и период весеннего сева скоординировать усилия, чтобы избежать ценовых перекосов на рынке. Об этом в ходе совещания с участниками отрасли сообщил замглавы ведомства Михаил Иванов, передает пресс-служба ведомства.

Минпромторг не планирует расширения госрегулирования цен на другие товары

"С учетом восстановительного тренда цен на минеральные удобрения на мировом рынке в период подготовки к весенним полевым работам, Минпромторг России предлагает сосредоточить усилия на координации действий производителей и потребителей минеральных удобрений, чтобы обеспечить стабильность поставок этой важнейшей для аграриев продукции. Думаю, что совместная работа отраслей и профильных ведомств позволит нам уверенно пройти весенний и осенний периоды высокого спроса", - отметил Михаил Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

Как говорится в сообщении, участники совещания подтвердили готовность работать в рамках подписанного в 2019 году Соглашения между Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Агропромсоюзом - и в полном объеме обеспечить потребителей минеральными удобрениями.

В ведомстве напомнили, что соглашение, в частности, предусматривает, что при резком изменении макроэкономической ситуации, могут (с соблюдением требования антимонопольного законодательства), применяться различные механизмы сдерживания роста цен на минеральные удобрения, не нарушающие рыночных принципов ценообразования.

Минпромторг: Причин для дефицита сахара и подсолнечного масла в РФ нет

В 2020 году производство минеральных удобрений в России выросло по сравнению с 2019 годом на 5,5% и составило почти 55 млн тонн. Российские производители выпускают более 60 видов минеральных удобрений для внутреннего и внешнего рынков.

По статистике Минсельхоза России, в 2020 году сельхозтоваропроизводители закупили 4 млн тонн минеральных удобрений (в действующем веществе), что на 466,8 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

По первоначальным данным региональных органов управления АПК, в 2021 году аграрии планируют приобрести порядка 4,5 млн тонн минеральных удобрений (11 млн тонн в физическом весе) в макроэкономических параметрах, сложившихся на конец 2020 года.

Экономика Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Президент утвердил наказание за пропаганду "веселящего газа"
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона