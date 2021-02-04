В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице

Отсчет повышенных выплат по безработице могут начать вести не с момента регистрации человека безработным, а с даты первой выплаты. С таким предложением выступил Минтруд. Соответствующий проект постановления представлен для общественного обсуждения.

"По действующим правилам выплаты пособий по безработице гражданин начинает получать пособие по безработице с момента признания безработным. При этом в первые 3 месяца гражданин может получать пособие в размере 75% заработка, но не более 12130 рублей, а вторые 3 месяца - до 60% от среднего заработка, но не более 5 тыс. рублей. Предлагаемые поправки позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или период выплаты пособия по безработице прерывается",​ - пояснили "Российской газете" в Минтруде.

Там рассказали, что, например, есть ситуации, когда граждане начинают получать пособие не с первого дня безработицы, а позже. Так гражданам, которые были уволены в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, на протяжении первых трех месяцев после начала безработицы выплачивается средняя заработная плата по прошлому месту работы. Для таких граждан максимально возможный размер пособия будет начисляться с 4 по 6 месяцы безработицы, а в следующие 3 месяца - до 60% от заработной платы, но не более 5 тыс. рублей.

Также бывают случаи, когда период выплаты пособия по безработице прерывается. Например, женщина, будучи беременной, осталась без работы. Она зарегистрировалась в центре занятости в сентябре, через месяц - в октябре - у нее уже подходит срок оформления пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами (оно оформляется всем женщинам - как работающим, так и не работающим - за 70 дней до предполагаемой даты родов). В таком случае женщина может воспользоваться пособием в связи с беременностью и родами и получать его на протяжении 140 дней, а уже после вернуться в центр занятости и возобновить поиск работы и получение пособия по безработице. В случае внесения поправок женщина, даже по истечению этого периода, сможет еще два месяца получать повышенное пособие по безработице.

Или, например, мужчина был признан безработным 15 января и начал получать пособие. С 1 февраля его на 2 месяца призвали на воинские сборы. В период сборов он находится на государственном обеспечении и не может получать пособие по безработице. Предлагаемые поправки предполагают, что после возвращения со сборов мужчина еще 2,5 месяца сможет получать повышенное пособие по безработице.

"То​ есть, предлагается включать в три​ месяца выплаты пособия в максимально возможном размере не 3 месяца с момента признания безработным, а 3 месяца, в течение которых пособие может быть выплачено", - подчеркнули в Минтруде.