Новости

Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом 03:40
Власти США приостановили решение Трампа о выводе войск из Германии 03:26
Байден официально выдвинул экс-посла США в России на должность главы ЦРУ 02:46
В Огайо предложили сделать день рождения Трампа выходным днем 02:26
Каждый четвертый американец не собирается делать прививку от COVID-19 02:15
Армия Сирии заявила о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:50
Иммунолог рассказал об осложнениях при коронавирусе 01:47
Пушков высказался в защиту Джен Псаки после ее конфуза на брифинге 01:10
Из-за морозов в столице растет энергопотребление 00:38
После аварии на ТЭС обесточены два города на Украине 00:36
Госдеп: США не настроены на прямой диалог с президентом Венесуэлы 00:28
СМИ сообщили об обстреле юга Сирии со стороны Израиля 00:12
Фура после аварии перегородила МКАД 03.02.2021
Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко 03.02.2021
Зеленский объяснил, чем ему мешали заблокированные на Украине телеканалы 03.02.2021
Байден будет сотрудничать с РФ и "обсуждать противоречия" 03.02.2021
В ВОЗ приветствуют публикацию данных о вакцине "Спутник V" в The Lancet 03.02.2021
В Москве 15 ковидных больниц вернутся к обычной работе 03.02.2021
Захарова: Ждем от Запада открытого доступа к судам для дипломатов РФ 03.02.2021
ВОЗ рекомендует продолжать носить маски 03.02.2021
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне 03.02.2021
Грузовик сбил двух пешеходов в пригороде Парижа, один человек скончался 03.02.2021
На Украине попросили YouTube заблокировать закрытые Зеленским телеканалы 03.02.2021
Поселок в Донецкой области хотят переименовать в Нью-Йорк 03.02.2021
Роскомнадзор выявил в соцсетях около 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям 03.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 02:26
Рубрика: В мире

В Огайо предложили сделать день рождения Трампа выходным днем

Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT
Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Законодатели-республиканцы в Огайо предложили сделать 14 июня выходным на территории данного штата. Именно в этот день родился экс-президент США Дональд Трамп.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Трампа могут выселить из его резиденции во Флориде

Такую информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на письмо, которое члены палаты представителей штата Огайо республиканцы Джон Кросс и Реджи Штольцфус направили своим однопартийцам. Они призывают поддержать данную инициативу и сделать 14 июня выходным - Днем президента Дональда Трампа.

Кросс и Штольцфус подчеркивают, что бывший американский лидер, несмотря на серьезные трудности, сделал много для небывалого процветания США, пишет ТАСС. "Давайте покажем избирателям Огайо, которые отдали свои голоса за переизбрание Дональда Трампа, что мы как законодательный орган признаем достижения его администрации", - отмечается в письме.

Напомним, третьего ноября прошлого года в США состоялись всеобщие выборы. В Огайо Трамп одержал победу над своим соперником демократом Джо Байденом. Однако это не помогло ему переизбраться на новый срок.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира