В Огайо предложили сделать день рождения Трампа выходным днем

Законодатели-республиканцы в Огайо предложили сделать 14 июня выходным на территории данного штата. Именно в этот день родился экс-президент США Дональд Трамп.

Такую информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на письмо, которое члены палаты представителей штата Огайо республиканцы Джон Кросс и Реджи Штольцфус направили своим однопартийцам. Они призывают поддержать данную инициативу и сделать 14 июня выходным - Днем президента Дональда Трампа.

Кросс и Штольцфус подчеркивают, что бывший американский лидер, несмотря на серьезные трудности, сделал много для небывалого процветания США, пишет ТАСС. "Давайте покажем избирателям Огайо, которые отдали свои голоса за переизбрание Дональда Трампа, что мы как законодательный орган признаем достижения его администрации", - отмечается в письме.

Напомним, третьего ноября прошлого года в США состоялись всеобщие выборы. В Огайо Трамп одержал победу над своим соперником демократом Джо Байденом. Однако это не помогло ему переизбраться на новый срок.