В полиции разъяснили, когда были сделаны фото плохих условий содержания в спецприемнике

Распространяемые в социальных сетях фотографии о якобы жутких условиях содержания административно задержанных граждан не соответствуют действительности. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В столичной полиции рассказали, что в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в поселке Вороновское (Сахарово) содержатся граждане, в том числе в отношении которых суд принял решение об административном аресте - за правонарушения во время несанкционированных акций в Москве. При этом фотографии, размещенные в некоторых СМИ и в соцсетях, по данным столичного главка МВД, "не являются объективным отражением ситуации". Отмечается, что эти снимки были сделаны при доставлении граждан в центр временного содержания. То есть, сразу после судебных заседаний, когда административные правонарушители еще ожидали оформления и заселения.

"Затем задержанные были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории граждан. Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности. Соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа", - говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Подчеркивается, что в специализированном центре "достаточно мест для содержания лиц подвергнутых административному аресту". "Проведенной накануне независимыми экспертами и представителями общественности проверкой нарушений не установлено", - заключили в столичной полиции.