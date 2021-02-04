В Роспотребнадзоре рассказали про опасность дезинфекторов

Новости

Вышел новый трейлер ретро-детектива с Хабенским "За час до рассвета" 11:14
Оперштаб: Еще 5324 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:09
Москвичей ждут 30-градусные морозы 11:06
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 60 спутников Starlink 11:06
Россия выведет на рынок 50 новых образцов оружия и военной техники 11:02
Netflix снимет свой фильм о противостоянии Reddit с Уолл-Стрит 11:01
В Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвела магнолия 11:00
В Москве обокрали актрису Олесю Железняк 10:49
СМИ: Новая трилогия Star Wars будет перезапущена в формате сериала 10:44
В Приамурье из-за 50-градусных морозов стали погибать птицы 10:37
В Югре ребенок попал в реанимацию после урока физкультуры в бассейне 10:32
Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше 173 долларов за баррель 10:29
Новый многоцелевой автомобиль для армии создадут на базе "Стрелы" 10:22
ФСБ задержала украинку, пытавшуюся нелегально попасть в Крым 10:13
Шведам не дали право выбирать вакцину 10:11
Бразилия дает зеленый свет "Спутнику V" 10:07
Иммунолог оценил публикацию о "Спутнике V" в журнале The Lancet 09:57
Псаки перепутала летнюю и зимнюю Олимпиады 09:54
На Урале пострадавшие в ДТП с экс-чиновником потребовали 13 млн рублей 09:49
Группа МЧС РФ прибыла в Красноярск для изучения причин пожара на складе 09:46
Московское метро проанализирует работу техслужб после сбоя 09:29
Наталья Сергунина: Клуб молодых предпринимателей Москвы объединил уже более восьми тысяч человек 09:27
На Урале женщине вернули авто, которое экс-супруг проиграл в карты 09:25
Привитые от COVID соцработники стали оказывать помощь москвичам с коронавирусом 09:18
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V" 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 09:54
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали про опасность дезинфекторов

Текст: Светлана Ментюкова
В Роспотребнадзоре рассказали про опасности, которые могут представлять бытовые дезинфекторы и опубликовали 9 правил для их безопасного использования. Об этом сообщает пресс-служба санитарного ведомства.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В частности, рекомендуется не смешивать наиболее агрессивные препараты, не использовать в быту летучие соединения и тщательно мыть после дезинфекции детские игрушки.

Фото: iStock
В Роспотребнадзоре рассказали о снижении заболеваемости COVID-19

"Использование дезинфицирующих средств позволяет гражданам защитить себя от различных инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путями. Роспотребнадзор напоминает, что для того, чтобы сохранить трудоспособность и здоровье, необходимо соблюдать правила использования средств бытовой химии", - говорится в сообщении.

Там также перечисляется 9 правил, позволяющих избежать вредного воздействия на организм бытовых химических веществ. В частности, специалисты ведомства рекомендуют изучить химический состав, назначение, условия применения и хранения, и меры предосторожности, указанные на этикетке.

Так, категорически не рекомендуют самостоятельно смешивать бытовые средства разного состава, чтобы не вызвать нежелательные и подчас опасные химические реакции. "Если в быту смешать пищевую соду и 9% уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Особое внимание специалисты ведомства обращают на использование в быту нелетучих соединений. "Любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и т.д.), может оказывать влияние через органы дыхания. "Для использования в быту рекомендуются нелетучие соединения", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, сейчас при повсеместном использовании антисептиков для обеззараживания обуви, белья или одежды, посуды, игрушек, важно знать степень раздражающего воздействия средства и возможность вызвать аллергическую реакцию. В случае высокого раздражающего эффекта, для защиты рекомендуется использовать влагонепроницаемые перчатки.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми

Также в санитарном ведомстве предупреждают о возможных случаях отравления при случайном проглатывании средства, если в быту не соблюдают условия хранения дезинфицирующих и бытовых средств и имеется доступ к ним детей. "Попадание средства через рот - крайне редкий путь поступления в организм. Малые количества его могут попасть через посуду и игрушки (маленькие дети часто берут их в рот) после недостаточного отмыва и удаления средства. Обработанные объекты должны тщательно промываться под проточной водой. Особенно это касается игрушек", - подчеркивается в сообщении. Аналогичные меры, а именно, тщательный промыв, рекомендуется и в отношении посуды.

Однозначный запрет, подчеркивается в сообщении, касается использования в быту фенолов и альдегидов. "Не разрешены для использования в быту средства, содержащие альдегиды и фенолы. Например, формальдегид, который обладает выраженным раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки, опасен при ингаляционном воздействии, является аллергеном, обладает специфическими и эмбриотоксическим действием", - уточнили в санитарном ведомстве.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"
Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
В Роспотребнадзоре рассказали про опасность дезинфекторов
В МЧС назвали фамилии погибших в огне красноярских пожарных
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно