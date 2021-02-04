В Роспотребнадзоре рассказали про опасность дезинфекторов

В Роспотребнадзоре рассказали про опасности, которые могут представлять бытовые дезинфекторы и опубликовали 9 правил для их безопасного использования. Об этом сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

В частности, рекомендуется не смешивать наиболее агрессивные препараты, не использовать в быту летучие соединения и тщательно мыть после дезинфекции детские игрушки.

"Использование дезинфицирующих средств позволяет гражданам защитить себя от различных инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путями. Роспотребнадзор напоминает, что для того, чтобы сохранить трудоспособность и здоровье, необходимо соблюдать правила использования средств бытовой химии", - говорится в сообщении.

Там также перечисляется 9 правил, позволяющих избежать вредного воздействия на организм бытовых химических веществ. В частности, специалисты ведомства рекомендуют изучить химический состав, назначение, условия применения и хранения, и меры предосторожности, указанные на этикетке.

Так, категорически не рекомендуют самостоятельно смешивать бытовые средства разного состава, чтобы не вызвать нежелательные и подчас опасные химические реакции. "Если в быту смешать пищевую соду и 9% уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Особое внимание специалисты ведомства обращают на использование в быту нелетучих соединений. "Любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и т.д.), может оказывать влияние через органы дыхания. "Для использования в быту рекомендуются нелетучие соединения", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, сейчас при повсеместном использовании антисептиков для обеззараживания обуви, белья или одежды, посуды, игрушек, важно знать степень раздражающего воздействия средства и возможность вызвать аллергическую реакцию. В случае высокого раздражающего эффекта, для защиты рекомендуется использовать влагонепроницаемые перчатки.

Также в санитарном ведомстве предупреждают о возможных случаях отравления при случайном проглатывании средства, если в быту не соблюдают условия хранения дезинфицирующих и бытовых средств и имеется доступ к ним детей. "Попадание средства через рот - крайне редкий путь поступления в организм. Малые количества его могут попасть через посуду и игрушки (маленькие дети часто берут их в рот) после недостаточного отмыва и удаления средства. Обработанные объекты должны тщательно промываться под проточной водой. Особенно это касается игрушек", - подчеркивается в сообщении. Аналогичные меры, а именно, тщательный промыв, рекомендуется и в отношении посуды.

Однозначный запрет, подчеркивается в сообщении, касается использования в быту фенолов и альдегидов. "Не разрешены для использования в быту средства, содержащие альдегиды и фенолы. Например, формальдегид, который обладает выраженным раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки, опасен при ингаляционном воздействии, является аллергеном, обладает специфическими и эмбриотоксическим действием", - уточнили в санитарном ведомстве.