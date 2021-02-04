В России построят 5 крупных детских онкологических центров

До 2024 года в России построят пять крупнейших центров детской онкологии и гематологии, в которых будут оказываться все виды онкологической помощи маленьким пациентам. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказал главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Центры появятся в рамках реализации мероприятий "Десятилетия детства", направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Их строительство запланировано в Воронеже, Краснодаре, Ростове, Уфе и Казани.

А в середине февраля этого года откроется отдельный детский корпус при центре онкологии им. Н.Н.Блохина. Это будет клиника на 250 койко-мест с оснащенным современным оборудованием отделением трансплантации органов.

Румянцев также подчеркнул, что в лечении онкологических заболеваний у детей достигнуты большие успехи. Так, 82% пациентов сегодня излечиваются полностью. "Но мы продолжаем бороться и за тех, кто нуждается в специальных видах лечения", - подчеркнул он.

По его словам, важнейшей проблемой остается амбулаторное наблюдение и ведение больных детей, а также реабилитация тех из них, кто выздоровел.

"Семь лет назад мы организовали первые центры реабилитации детей, вылечившихся от рака. Сейчас ежегодно ее получают 3 тысячи детей. Но она должна быть доступна каждому ребенку, который прошел тяжелое лечение. Планируем, что в ближайшие годы такие центры реабилитации появятся в каждом регионе страны", - говорит врач.

По данным Минздрава, ежегодно онкологические заболевания выявляют примерно у 4 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет, всего в стране регистрируется от 15 до 17 случаев на каждые 100 тысяч пациентов. Чаще всего рак диагностируются у дошкольников, пик заболевших приходится на возраст от 2 до 4 лет. Очередной рост онкологических диагнозов наблюдается у подростков.

Самым распространенным онкологическим заболеванием у детей остается острый лейкоз, за ним следуют опухоли головного и спинного мозга, к редким опухолям относятся гепатобластомы (опухоли печени), меланома кожи и раки взрослого типа.