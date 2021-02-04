Новости

Аномальные холода задержатся в центре Европейской России 00:46
Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга 00:45
Трамп не планирует выступать на процессе по его импичменту 00:38
США увеличат квоту приема беженцев до 125 тысяч человек 00:22
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 04.02.2021
Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом" 04.02.2021
Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ 04.02.2021
Рыбакам разрешат потрошить улов на борту 04.02.2021
В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице 04.02.2021
МИД: РФ продолжит наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу 04.02.2021
В Домодедово в каршеринговой машине нашли енота 04.02.2021
Минздрав продлил приостановку аттестации медработников 04.02.2021
В Подмосковье ковидные ограничения могут снять к концу недели 04.02.2021
В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента 04.02.2021
На западе столицы перекрыто движение из-за аварии 04.02.2021
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч против "Интера" 04.02.2021
В США неизвестный угнал машину с вакциной 04.02.2021
В Москве подросток умер после катания на "ватрушке" 04.02.2021
В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин 04.02.2021
За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 04.02.2021
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 04.02.2021
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 04.02.2021
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 04.02.2021
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 04.02.2021
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 04.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 21:00
Рубрика: Власть

"Это вам за пацанов!"

Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыт на авиабазе Хмеймим
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
В Сирии, на российской авиабазе Хмеймим торжественно открыли памятник Герою России Роману Филипову. Три года назад летчик-герой подорвал себя гранатой, после того как был сбит и попал в окружение боевиков.
На памятнике последние слова летчика перед гибелью: "Это вам за пацанов!". Фото: Минобороны РФ На памятнике последние слова летчика перед гибелью: "Это вам за пацанов!". Фото: Минобороны РФ
На памятнике последние слова летчика перед гибелью: "Это вам за пацанов!". Фото: Минобороны РФ

Бронзовый бюст героя установлен практически в центре авиабазы. Взгляд Романа Филипова серьезен и сосредоточен.

На груди три медали и звезда Героя России. На памятнике выбиты годы жизни летчика и последние слова, которые он произнес перед гибелью. "Это вам за пацанов!".

На торжественное мероприятие собрался почти весь личный состав авиабазы.

"Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом, всем, кто не вернулся на родину и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них наш летчик, герой майор Филипов Роман Николаевич. Свою жизнь он посвятил благородному делу - защите нашей Родины", - сказал командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко на церемонии открытия памятника.

Фото: "Триикс Медиа"
Российские кинематографисты снимают фильм о сбитом турками летчике ВКС РФ

Памятник установлен на авиабазе рядом с бюстом другого российского офицера-героя - вертолетчика Ряфагатя Хабибуллина. Он погиб в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков.

Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Самолет Су-25СМ, которым он управлял, был сбит боевиками в провинции Идлиб.

Раненый летчик попал в окружение террористов и вступил с ними в бой. Филипов расстрелял весь боезапас, а затем, подпустив боевиков поближе, подорвал себя гранатой.

Раненый летчик попал в окружение террористов и вступил с ними в бой. Филипов расстрелял весь боезапас, а затем подорвал себя

Последними словами героя были: "Это вам за пацанов!". Место гибели летчика нашли спустя почти два года. На камне, за которым он укрывался от пуль боевиков, сейчас установлена мемориальная табличка. Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

Памятник летчику установлен также в поселке Черниговка Приморского края, где Роман проходил службу в штурмовом авиационном полку Восточного военного округа.

Похоронен Филипов на аллее Славы Коминтерновского кладбища в родном Воронеже.

Власть Безопасность Армия Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

Путин наградил красноярских пожарных посмертно
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Путин утвердил критерии оценки губернаторов
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса