В Сирии, на российской авиабазе Хмеймим торжественно открыли памятник Герою России Роману Филипову. Три года назад летчик-герой подорвал себя гранатой, после того как был сбит и попал в окружение боевиков.

На памятнике последние слова летчика перед гибелью: "Это вам за пацанов!". Фото: Минобороны РФ

Бронзовый бюст героя установлен практически в центре авиабазы. Взгляд Романа Филипова серьезен и сосредоточен.

На груди три медали и звезда Героя России. На памятнике выбиты годы жизни летчика и последние слова, которые он произнес перед гибелью. "Это вам за пацанов!".

На торжественное мероприятие собрался почти весь личный состав авиабазы.

"Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом, всем, кто не вернулся на родину и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них наш летчик, герой майор Филипов Роман Николаевич. Свою жизнь он посвятил благородному делу - защите нашей Родины", - сказал командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко на церемонии открытия памятника.

Памятник установлен на авиабазе рядом с бюстом другого российского офицера-героя - вертолетчика Ряфагатя Хабибуллина. Он погиб в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков.

Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Самолет Су-25СМ, которым он управлял, был сбит боевиками в провинции Идлиб.

Раненый летчик попал в окружение террористов и вступил с ними в бой. Филипов расстрелял весь боезапас, а затем, подпустив боевиков поближе, подорвал себя гранатой.

Раненый летчик попал в окружение террористов и вступил с ними в бой. Филипов расстрелял весь боезапас, а затем подорвал себя

Последними словами героя были: "Это вам за пацанов!". Место гибели летчика нашли спустя почти два года. На камне, за которым он укрывался от пуль боевиков, сейчас установлена мемориальная табличка. Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

Памятник летчику установлен также в поселке Черниговка Приморского края, где Роман проходил службу в штурмовом авиационном полку Восточного военного округа.

Похоронен Филипов на аллее Славы Коминтерновского кладбища в родном Воронеже.