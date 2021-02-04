В "Спартаке" рассказали подробности переговоров с "Аяксом" по Промесу

В московском "Спартаке" прокомментировали ход переговоров с амстердамским "Аяксом" о переходе нападающего Куинси Промеса.

О договоренности клубов по аренде игрока с дальнейшим правом выкупа клубы договорились еще 1 февраля. Об этом тогда заявил директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов. Однако до сих пор все формальности не улажены. Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о ходе переговоров с клубом их Нидерландов. Он сказал, что тансфер игрока состоится, как только клубы достигнут договоренности. Также, по словам Мележикова, в ходе переговоров есть определенные расхождения позиций.

"Потому что "Аякс" требует безусловности выплат при любом раскладе. При любом решении суда. Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Если футболист не сможет выполнять свои трудовые функции по решению суда, мы не хотим, чтобы это была наша ответственность", - сказал Мележиков "Спорт-Экспрессу".

Пока стороны не могут договориться. "Подождем сейчас, потом возобновим переговоры. С "Аяксом" сумма согласована", - сказал он.