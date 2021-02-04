В США неизвестный угнал машину с вакциной

В американском штате Флорида разворачивается остросюжетная драма с похищением в новом стиле. Неизвестный угнал автомобиль с партией вакцины от коронавируса. Об этом сообщила полиция города Плант-Сити на своей страничке Facebook.

К сообщению прилагается запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей подозреваемого - темнокожего мужчину, который, предположительно, позже проник в машину, припаркованную на территории, где проходил фестиваль клубники. Преступление произошло накануне, 3 февраля. "В этом автомобиле находились ампулы с вакцинами от COVID-19", - признали полицейские. Под публикацией уже появились гневные комментарии американцев. "Глупое правительство", "Что машина делала на этом фестивале и почему внутри вообще была вакцина?!" - недоумевают пользователи соцсети. Ответов на эти вопросы действительно нет. Судя по всему, угонщик пока не найден.