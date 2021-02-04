В "Векторе" рассказали, можно ли заразиться коронавирусом в магазине

Теперь партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, будут возвращены или уничтожены. А есть ли шанс подхватить заразу, покупая, например, филе курицы, в супермаркете или примеряя новое платье в магазине, если до этого к данной вещи прикасалась дама, больная ковидом? О способах передачи SARS-СoV-2 рассказали в Роспотребнадзоре.

- Контактный путь передачи является одним из основных. Поскольку вирус может в течение определенного времени сохранять свою жизнеспособность на поверхности вещей, вероятность заражения через вещи и предметы исключать нельзя, - пояснили "Российской газете" специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщили, что на нержавеющей стали, линолеуме, стекле, пластике, керамической плитке вирус сохраняется до 48 часов. Но с ним легко справляются средства на основе хлора и спирта. Так, этиловый и изопропиловый спирт даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд.

И такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфеканты, которые в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность.