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Рубрика: Общество

В "Векторе" рассказали, можно ли заразиться коронавирусом в магазине

Текст: Ольга Игнатова
Вчера стало известно, что китайские власти выявили геном SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, будут возвращены или уничтожены. А есть ли шанс подхватить заразу, покупая, например, филе курицы, в супермаркете или примеряя новое платье в магазине, если до этого к данной вещи прикасалась дама, больная ковидом? О способах передачи SARS-СoV-2 рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: iStock
Ученые: Коронавирус на поверхностях может превращаться в пленку

- Контактный путь передачи является одним из основных. Поскольку вирус может в течение определенного времени сохранять свою жизнеспособность на поверхности вещей, вероятность заражения через вещи и предметы исключать нельзя, - пояснили "Российской газете" специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщили, что на нержавеющей стали, линолеуме, стекле, пластике, керамической плитке вирус сохраняется до 48 часов. Но с ним легко справляются средства на основе хлора и спирта. Так, этиловый и изопропиловый спирт даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд.

И такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфеканты, которые в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность.

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