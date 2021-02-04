В Женеве показали красоты китайского Синьцзяна

На презентации были показаны видеоролики, демонстрирующие красоты природы, достижения развития и жизнь в Синьцзяне, что свидетельствует о благоприятной тенденции развития экономики района, значительном улучшении уровня жизни жителей и победе в ликвидации бедности.

Постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай решительно выступает против обвинений, которые некоторые страны высказали в адрес Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном, исходя из предвзятости и основываясь на ошибочных суждениях. Китайское правительство неизменно продвинет социально-экономическое развитие Синьцзяна, сохраняя стабильность в обществе.

Участники мероприятия высоко оценили усилия Китая в содействии устойчивому развитию, сохранении социальной стабильности, обеспечении прав человека и улучшении благосостояния народа, решительно выступив против политизации проблемы прав человека и вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом решения синьцзянского вопроса.