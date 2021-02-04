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04.02.2021 14:39
Рубрика: В мире

В Женеве показали красоты китайского Синьцзяна

Вчера, 3 февраля, по видеосвязи состоялась презентация красот Синьцзяна. Организатором мероприятия выступили постоянная делегация Китая в Женеве и правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Дипломаты более 50 стран и высокопоставленные чиновники правозащитных организаций в системе ООН в онлайн-формате познакомились с социально-экономическим развитием Синьцзяна, и увидели в каких прекрасных условиях живет местное население.
Фото: Xenomorph / wikipedia Фото: Xenomorph / wikipedia
Фото: Xenomorph / wikipedia

На презентации были показаны видеоролики, демонстрирующие красоты природы, достижения развития и жизнь в Синьцзяне, что свидетельствует о благоприятной тенденции развития экономики района, значительном улучшении уровня жизни жителей и победе в ликвидации бедности.

Постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай решительно выступает против обвинений, которые некоторые страны высказали в адрес Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном, исходя из предвзятости и основываясь на ошибочных суждениях. Китайское правительство неизменно продвинет социально-экономическое развитие Синьцзяна, сохраняя стабильность в обществе.

Участники мероприятия высоко оценили усилия Китая в содействии устойчивому развитию, сохранении социальной стабильности, обеспечении прав человека и улучшении благосостояния народа, решительно выступив против политизации проблемы прав человека и вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом решения синьцзянского вопроса.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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