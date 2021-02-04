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Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
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04.02.2021 22:10
Рубрика: Общество

Полет нормальный

"Спутник V" ломает границы и предубеждения
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 24(8375)
После публикации в The Lancet результатов третьей фазы испытаний наша вакцина "Спутник V" стала темой номер один для обсуждения и в Европе, и в мире. Данные говорят сами за себя: вакцина вошла в тройку лидеров по эффективности, но при этом дала двум остальным фору по удобству в применении и доступной цене.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В результате даже беглый обзор международных новостей показывает: скепсис, а то и откровенные нападки на разработку НИЦ имени Гамалеи в высказываниях политиков сменяются не просто интересом, но интересом доброжелательным.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель одной из первых поддержала нашу вакцину еще до публикации в The Lancet. Она заявила, что в Германии с радостью примут "все одобренные вакцины", и пообещала посодействовать в скорейшем прохождении процедуры регистрации "Спутника V" в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Во Франции также повернулись лицом к "Спутнику V". Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал успех российских ученых, заявив, что "у вакцин нет национальности" и куда важнее их эффективность. Более того, президент Эмманюэль Макрон в телеинтервью подтвердил, что, если препарат допустят на европейский рынок, возможное применение его во Франции "в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения". "Это не политическое решение. Это научное решение", - подчеркнул президент Франции.

Сейчас, еще до получения официального "зеленого света" в ЕС, нашу вакцину уже зарегистрировали Венгрия и Сербия. Но вторая в ЕС не входит, а вот решение Венгрии подвергалось критике. Теперь, например, в Чехии заговорили о том, что венгры уже начали прививочную кампанию и надо бы присмотреться к этому решению.

В то же время The Daily Telegraph не без тонкой британской иронии написала, что те же официальные лица, которые активно поддерживали вакцинацию препаратом американской Pfizer и немецкой BioNTech, не говоря уже о совместном детище Оксфордского университета и шведско-британской AstraZeneca, публикацию о нашем "Спутнике V" комментировать отказываются. Понять их можно: "своя вакцина ближе к телу". Но задержки с поставками западных вакцин волей не волей вынуждают политиков все пристальнее следить за нашим "Спутником V", причем с прицелом на сотрудничество. К слову, глава минпромторга России Денис Мантуров отреагировал на выступление британского издания, отметив, что ученые и бизнес в отличие от политиков уже сотрудничают: проект производства смешанной вакцины, в которую войдет препарат AstraZeneca и один из компонентов "Спутника", готовится к клиническим испытаниям.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Конечно, сейчас слово за регуляторами: пройдет ли и как быстро "Спутник V" процедуру допуска. "Если российские и китайские производители откроют свои материалы, продемонстрируют прозрачность и предоставят все данные, тогда они смогут получить разрешение на выход на рынок, как и другие", - заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так что препятствий (по крайней мере внешних), особенно после публикации в The Lancet, нет. Но даже когда такое разрешение будет получено, решение о закупках вакцины каждое государство будет принимать самостоятельно.

С российской стороны - готовность к сотрудничеству. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не раз говорил, что вопросы совместной борьбы с пандемией вне политики. На рынок ЕС, как оценили возможности в РФПИ, может быть поставлено 100 млн доз вакцины - этого достаточно, чтобы привить 50 млн человек.

Но при этом в фонде подчеркивают: все разговоры о международных поставках возможны только после обеспечения вакцинации населения России. На западные рынки препарат планируется поставлять с зарубежных производственных площадок - над этим в РФПИ активно работают.

Цитата

Эмманюэль Макрон, президент Франции:

"Несколько недель назад я выступил с инициативой отправить научную миссию в Россию, чтобы обменяться опытом. Встречи были успешными. Мы видели ряд публикаций, которые указывают на высокую эффективность вакцины "Спутник V".

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