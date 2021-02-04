В кладе викингов найдена монета, известная только по иллюстрациям

В Швеции археологи обнаружили клад серебряных монет эпохи викингов. Одна из них оказалась монетой, известной экспертам только по иллюстрации 230-летней давности.

Об открытии сообщается на сайте Стокгольмского университета. Клад был найден осенью 2020 года на ферме эпохи викингов в Виггбюхольме, к северу от Стокгольма. Он состоял из множества серебряных монет, возраст которых оценивается примерно в 1000 лет. За помощью в их идентификации археологи обратились к профессору нумизматики Йенсу Кристиану Мосгаарду.

"Это была очень интересная находка, - говорит Мосгаард. - Я сразу же увидел, что это были монеты из нескольких стран, но относившиеся к одному и тому же периоду. По надписям и символам на монетах клад можно датировать 990-ми годами нашей эры".

Особый интерес вызвала одна из монет, которая была отчеканена в Нормандии, регионе Франции. Она является чрезвычайно редкой. Профессор Мосгаард пояснил, что до сих пор эта конкретная монета была известна только из иллюстрации, опубликованной в книге о французских монетах в 1790 году. С тех пор ее никто не видел.

В старинной книге говорится, что данная монета происходила из французской частной коллекции, причем других экземпляров никто и никогда не видел. Поэтому ранее некоторые исследователи предположили, что такой монеты вообще не существовало, а иллюстратор просто что-то напутал или выдумал.

"Но вот, в 2020 году, 230 лет спустя, мы находим экземпляр этой монеты в кладе в Швеции, - говорит Мосгаард. - Таким образом, иллюстрация 1790 года была верной. Кстати, эту монету также можно датировать 990-ми годами, то есть это была монета эпохи викингов".

Ученый напоминает, что викинги регулярно нападали на ныне французские земли, грабили и разоряли их. Так продолжалось до тех пор, пока им не была отдана территория, которую называли "землей северян". По-французски она называлась Нормандия.

Викинги колонизировали этот регион, но постепенно интегрировались в местное общество. В результате сформировалась смешанная культура. Викинги переняли многие местные обычаи и даже монеты чеканили на основе местных стандартов.

Что касается самого клада, то он, по предположению археологов, имел символическое значение и не предназначался для использования в качестве платежного средства. На это указывает, например, то, что несколько монет из этого клада использовались как подвески.