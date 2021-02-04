Владимир Путин призвал не затягивать с мерами на продовольственном рынке

Люди должны чувствовать результат от усилий властей по сдерживанию цен на продукты, заявил президент на встрече с главой минэкономразвития в Кремле и призвал не затягивать с мерами. Постоянный механизм регулирования экспорта зерна заработает с 1 апреля, сообщил Максим Решетников.

"Мы несколько раз с вами обсуждали вопрос контроля за тем, что происходит у нас на рынке социальных товаров", - заметил Владимир Путин в начале встречи с министром. "Изначально говорили о том, что, безусловно, это все должно в рамках рыночных процедур происходить и рыночными инструментами осуществляться, без всякого административного давления", - напомнил он.

"Мы в IV квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности", - заметил Решетников. После поручения президента меры были приняты незамедлительно. Комплекс состоит из двух направлений. Первое - меры административного характера, заключение соглашений с производителями и торговыми сетями по ориентировочным ценам. "У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - доложил министр.

Владимир Путин обсудил с Максимом Решетниковым ситуацию с ценами на социально значимые товары. Фото: РИА Новости

Был принят пакет мер экономического регулирования - именно на них поручал обратить внимание в первую очередь президент. По сахару предусмотрена программа льготного кредитования производителей на увеличение посевов, на переработку. На семена подсолнечника, сою - экспортные пошлины. И особое внимание - зерну: квоты на экспорт с 15 февраля по 30 июня - 17,5 млн тонн, пошлина сверх квоты по факту запретительная. Введены субсидии хлебопекам и мукомолам.

Но начало года показало, что этого недостаточно: цены на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь выросли на 20 процентов, с середины января по середину декабря - еще плюс 12 процентов.

"Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется", - заметил Путин. Правительство решило с 1 марта удвоить экспортную пошлину на пшеницу внутри квоты 17,5 млн тонн и ввести пошлины на ячмень и на кукурузу. Но все меры - до 30 июня. А производителям нужна предсказуемость. Иначе они будут держать пшеницу и ждать, пока ограничения снимут, пояснил министр.

Механизм регулирования экспорта зерна включает субсидии сельхозпроизводителям

Разрабатывается постоянно действующий бессрочный механизм, который будет введен с 1 апреля, - так называемый ценовой демпфер, объявил Решетников. Его задача - предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на внутренний рынок. Он будет состоять из двух частей. Первая - экспортная пошлина, которая будет меняться по заранее известным правилам. Вторая часть - механизм возврата средств сельхозпроизводителям: обсуждается механизм субсидий пропорционально площадям.

Задача механизма - не собрать деньги в бюджет, а обеспечить стабильные и доступные внутренние цены и дать производителям мотивы увеличивать посевные площади и переработку. Но есть сложности. Срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну. "Конечно, нам нужно задумываться об этом... Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами", - поддержал президент. Такие инструменты надо развивать у себя, тем более что Россия - страна номер один по экспорту пшеницы.

"В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты", - подытожил Путин и попросил не затягивать.

Российская экономика пострадала в прошлом году существенно меньше, чем оценивалось, также заявил министр. "Мы прошли действительно этот год ощутимо лучше, чем другие крупнейшие экономики", - сравнил он. "То есть у нас, по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Штатах", - констатировал Путин. И это напрямую связано с принятыми мерами - одновременным смягчением денежно-кредитной и бюджетной политики. "В отличие от многих других, когда у нас доходы сокращались, расходы росли. Расходы федерального бюджета в прошлом году - плюс 25 процентов, увеличились. И это тоже оказало такую мощную поддержку", - заметил Решетников. Особенно это видно с точки зрения доходов населения: оценка роста реальной зарплаты - плюс 2,2 процента, объем социальных выплат увеличился на 16 процентов.

Путин назвал сектор самозанятых больше всего пострадавшим от пандемии и попросил и здесь не затягивать с мерами: "Тоже люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать". "Это на особом контроле", - заверил собеседник.

Министр также сообщил, что готовятся предложения по расширению программы субсидирования зарплат. Путин поручил довести их до логического завершения, "чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется".

Как зерновой демпфер будет сдерживать цены в магазинах

На брифинге в правительстве Максим Решетников пояснил журналистам, как будет рассчитываться плавающая экспортная пошлина на зерно. Если стоимость пшеницы не будет превышать 200 долларов за тонну, пошлина взиматься не будет. При цене выше нужно будет уплатить 70% от разницы между ценой контракта и 200 долларами. Для ячменя и кукурузы необлагаемая часть составит 185 долларов за тонну. При этом вводится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже. Она будет публиковать цены, на основе которых минсельхоз рассчитает размер пошлины. С марта начнется регистрация контрактов, чтобы с 1 апреля начать рассчитывать ежедневный биржевой индикатор. По новой формуле экспортная пошлина впервые будет установлена со 2 июня. Таким образом, с 15 февраля по 2 июня будут действовать ранее установленные пошлины: до 1 марта пошлина на пшеницу составит 25 евро за тонну, с 1 марта до 2 июня - 50 евро за тонну. Пошлины на ячмень и кукурузу с 15 марта и до 30 июня установят в размере 10 и 25 евро соответственно. Эти пошлины будут действовать в рамках тарифной квоты в 17,5 млн тонн. Экспорт за ее пределами будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. А со 2 июня вводится механизм гибкой пошлины, который будет действовать и после 30 июня. Затем полученные средства будут возвращены в сельское хозяйство - они поступят в регионы пропорционально объемам зерна, которые каждый из них произвел. Регионы уже сами распределят их между производителями. "Надеемся, этих мер будет достаточно, чтобы стабилизировать, сдержать рост цен на пшеницу и конечную продукцию, где она используется, на внутреннем рынке", - сказал Решетников. Однако на полках магазинов предпринятые правительством меры отразятся не сразу, предупредил министр. Поскольку в процессе задействованы большие цепочки производителей, переработчиков, сетей. "Это длительный процесс. Но, если мы не хотим возвращаться к государственному регулированию цен (а мы этого не хотим, считаем это очень вредным для экономики), мы должны преодолевать ситуацию экономическими методами", - считает Максим Решетников.

Подготовила Татьяна Карабут