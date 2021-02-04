Власти Мьянмы ограничили доступ к сервисам Facebook

В Мьянме интернет-провайдеры начали блокировать доступ к различным сервисам компании Facebook. Люди, находящиеся сейчас у власти, объяснили, что с помощью соцсетей распространяются недостоверные сведения, которые могут привести к беспорядкам. "Под угрозой стабильность в стране", - говорится в сообщении министерства информации Мьянмы. По данным ТАСС, сервисы Facebook будут заблокированы до 7 февраля.

Напомним, в минувший понедельник, первого февраля, военные отстранили от власти президента страны и ввели чрезвычайное положение. Посольство РФ в Мьянме призвало россиян исключить поездки по стране, избегать места массового скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Диппредставительство также попросило граждан РФ, находящихся в Мьянме сейчас, заполнить специальную анкету и направить ее на электронную почту посольства.