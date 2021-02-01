Военные Мьянмы задержали президента страны и объявили ЧП

Военные Мьянмы объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год. Данное решение было принято из-за фальсификаций на парламентских выборах 8 ноября прошлого года. Власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Напомним, ранее мировые СМИ сообщили о задержании президента страны и главы правительства, который также является государственным советником. Кроме того, в числе "схваченных" оказались и несколько членов правящей партии "Национальная лига за демократию" и еще ряд местных чиновников.

Вооруженные силы Мьянмы заявили, что они верны идеям демократии и будут выполнять свои задачи в рамках действующего законодательства и конституции страны.