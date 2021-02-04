Врач назвала главные симптомы рака

Первыми признаками онкологического заболевания могут быть беспричинное снижение веса и потеря аппетита. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Любовь Дроздова на онлайн-конференции, приуроченной к старту Всероссийской акции "ОнкоПатруль", передает агентство "Москва".

Также пациента должна насторожить непроходящая усталость и слабость после отдыха. Эти признаки считаются серьезными причинами для обращения к врачу. "Это общие симптомы. В зависимости от различных локализаций онкологического заболевания палитра может быть широкой", - отметила Любовь Дроздова.

Отметим, что в Москве в последние годы была полностью изменена система онкологической помощи. Созданы якорные медицинские учреждения, где пациенты могут получить целый комплекс медицинских услуг, не переезжая из одной клиники в другую.